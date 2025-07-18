Военный суд заочно приговорил бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* (признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов) к восьми годам лишения свободы за публичные призывы к терроризму и распространение фейков о ВС РФ. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Второму фигуранту дела о призывах, Алексею Барановскому** (признан в РФ иноагентом), суд назначил шесть лет лишения свободы. Что известно о Курбангалеевой, ее уголовном деле и нынешней жизни — в материале URA.RU.
Кто такая Фарида Курбангалеева
Фарида родилась в Казани. Она окончила факультет журналистики Казанского федерального университета, после чего начала работать на телевидении. Вскоре женщина стала ведущей местных выпусков новостей федерального телеканала. В 2007 году она переехала в Москву, где перешла на федеральную телеповестку и до 2014 года была одной из ведущих программы «Вести» на телеканале «Россия 1».
В том же году Курбангалеева ушла с телевидения, таким образом показав свое несогласие с политическими событиями в Крыму и на Донбассе. Несмотря на это, до 2018 года она жила в Москве и вела курсы подготовки телеведущих.
Позже журналистка вышла замуж за режиссера-документалиста Дениса Красильникова. У супругов есть две дочери. В 2018 году семья переехала в Чехию. Там женщина присоединилась к коллективу телеканала «Настоящее время»*** (признан иноагентом в РФ), финансируемого, как отмечается, за счет грантов Конгресса США. Помимо этого, журналистка неоднократно появлялась на медиаресурсах, связанных с Михаилом Ходорковским**** (признан иноагентом в РФ).
В Праге брак супругов распался. В 2022 году Красильников скончался.
В чем обвиняют Курбангалееву
В мае 2024 года в отношении женщины было возбуждено уголовное дело — ей заочно предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ: публичные призывы к оправданию терроризма и публичное распространение фейков о ВС РФ по мотивам национальной ненависти или вражды.
Как установило следствие, Курбангалеева в нескольких постах в своем telegram-канале умышленно распространяла недостоверные сведения о нанесении ВС РФ ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины в ходе конфликта. Кроме того, уже экс-телеведущая и Алексей Барановский в 2024 году разместили на платформе YouTube видео, которое сделали сами. Оно содержало признаки призывов к террористической деятельности и оправдание терроризма.
Впоследствии женщина была включена Минюстом в реестр иноагентов из-за того, что в ее деле обнаружили след спецслужб Великобритании. Также Росфинмониторинг внес ее в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму. В 2024 году ее и Барановского объявили в международный розыск.
Отношение к СВО
С началом конфликта на Украине в 2022 году женщина заняла активную проукраинскую позицию, публикуя в своих соцсетях слова поддержки для киевлян. Однако в 2023 году Фариде Курбангалеевой отказали в доступе на одну из пресс-конференций президента Украины Владимира Зеленского, проходившую в июле в Чехии.
Что сейчас известно об экс-телеведущей
Существует множество свидетельств того, что Курбангалеева на данный момент проживает в Праге, куда она эмигрировала еще в 2018 году. По имеющейся информации, бывшая телеведущая финансируется представителями внесистемной оппозиции. В 2024 году она запустила собственный YouTube-канал, на котором беседует с россиянами, покинувшими страну, а также с украинскими политическими и общественными деятелями.
Пользователи мессенджера Telegram неоднократно отмечали, что журналистка оставляет комментарии в чатах и каналах, которые содержат антироссийскую направленность и материалы, идущие вразрез с интересами и безопасностью России и ее жителей. Похожие высказывания регулярно появляются и на ее собственных аккаунтах.
В июле 2025 года Второй Западный окружной военный суд вынес ей заочный приговор по делу, возбужденному в прошлом году. Ей было назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Алексея Барановского при этом суд приговорил к шести годам лишения свободы. Об этих сроках ранее и ходатайствовало гособвинение.
Слушания проходили в заочной форме, поскольку оба подсудимых объявлены в международный розыск и находятся за пределами России. Представители защиты сообщили, что намерены обжаловать вынесенное решение.
Что у нее осталось в России
В Москве экс-телеведущая жила в квартире площадью 85 квадратных метров. Рыночная стоимость жилья в этом доме составляет 31 миллион рублей. У Фариды Курбангалеевой также был автомобиль BMW X3. В поездках по улицам столицы, она часто получала штрафы, в частности, за значительное превышение скорости.
*Фарида Курбангалеева признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов
**Алексей Барановский признан в РФ иноагентом
***Телеканал «Настоящее время» признан иноагентом в РФ
****Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ
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