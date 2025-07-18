Суд вынес приговор телеведущей Курбангалеевой*

Суд приговорил к восьми годам колонии бывшую телеведущую Курбангалееву*
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Курбангалееву* заочно осудили на восемь лет за оправдание терроризма
Курбангалееву* заочно осудили на восемь лет за оправдание терроризма Фото:

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву (признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов) к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Второй фигурант дела, Алексей Барановский (признан в РФ иноагентом) получил шесть лет колонии.

«Назначить Курбангалеевой Фариде Рашидовне восемь лет лишения свободы», — огласил решение судья, передает РИА Новости. Курбангалеева и Барановский признаны виновными по статье о публичном оправдании терроризма группой лиц с использованием интернета. Кроме того, телеведущая осуждена по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии.

Суд установил, что в мае 2024 года обвиняемые, находясь за пределами России, разместили на YouTube видеозапись с призывами к террористической деятельности и оправданием терроризма. Также Курбангалеева в 2023 году публиковала в своем telegram-канале посты с недостоверными сведениями о действиях ВС РФ, включая ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины, вызывая у аудитории «чувство тревоги, страха и незащищенности». 

Дело рассматривалось заочно, так как оба фигуранта находятся в международном розыске. Прокурор запрашивал для Курбангалеевой восемь лет, для Барановского — шесть лет, что и было утверждено судом. Защита заявила о намерении обжаловать приговор.

Фарида Курбангалеева, уроженка Казани, с 2007 по 2014 год работала ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия 1». С 2018 года она проживает в Праге, где ведет собственный YouTube-канал. В июне 2024 года ее объявили в международный розыск, а Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов.

*Фарида Курбангалеева — внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, признана иноагентом в РФ

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Второй Западный окружной военный суд  заочно приговорил бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву (признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов) к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Второй фигурант дела, Алексей Барановский (признан в РФ иноагентом) получил шесть лет колонии. «Назначить Курбангалеевой Фариде Рашидовне восемь лет лишения свободы», — огласил решение судья, передает РИА Новости. Курбангалеева и Барановский признаны виновными по статье о публичном оправдании терроризма группой лиц с использованием интернета. Кроме того, телеведущая осуждена по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии. Суд установил, что в мае 2024 года обвиняемые, находясь за пределами России, разместили на YouTube видеозапись с призывами к террористической деятельности и оправданием терроризма. Также Курбангалеева в 2023 году публиковала в своем telegram-канале посты с недостоверными сведениями о действиях ВС РФ, включая ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины, вызывая у аудитории «чувство тревоги, страха и незащищенности».  Дело рассматривалось заочно, так как оба фигуранта находятся в международном розыске. Прокурор запрашивал для Курбангалеевой восемь лет, для Барановского — шесть лет, что и было утверждено судом. Защита заявила о намерении обжаловать приговор. Фарида Курбангалеева, уроженка Казани, с 2007 по 2014 год работала ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия 1». С 2018 года она проживает в Праге, где ведет собственный YouTube-канал. В июне 2024 года ее объявили в международный розыск, а Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов. *Фарида Курбангалеева — внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, признана иноагентом в РФ
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