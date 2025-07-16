Видео Курбангалеевой* вызывают у россиян чувство тревоги и страха

В Москве стартовало заочное рассмотрение уголовного дела бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой (признана в России иностранным агентом и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Алексея Барановского (также признан иноагентом). Прокурор, оглашая обвинительное заключение, отметила, что видеоролики Курбангалеевой вызывают у россиян чувство тревоги, страха, беспомощности и незащищенности.
«Тем самым Курбангалеева <...> у общества, ознакомившегося с видеозаписями, вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства», — сказала прокурор, передает РИА Новости. Публикации под видом достоверных сведений вводили в заблуждение широкую аудиторию относительно правомерности действий российских военных.
В мае 2024 года Курбангалеева и Барановский разместили на YouTube видеозапись, которая, по версии обвинения, содержит признаки публичных призывов к террористической деятельности и оправдания терроризма. Кроме того, прокурор заявила, что в январе 2023 года Курбангалеева опубликовала в своем telegram-канале материалы, которые квалифицируются как заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции.
Курбангалеева и Барановский обвиняются в публичном оправдании и пропаганде терроризма, совершенные группой лиц с использованием интернета. Кроме того, Курбангалеева проходит по статье о публичном распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Фигуранты находятся за пределами России.
Фарида Курбангалеева с 2007 по 2014 годы была ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия 1». С 2018 года она проживает и работает в Праге, ведет собственный канал на YouTube и Telegram.
*Фарида Курбангалеева — внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, признана иноагентом в РФ
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