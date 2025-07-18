18 июля 2025

Свердловским бойцам СВО предлагают попробовать себя в фермерстве — дают миллионы

В Свердловской области запустили проект «Агромотиватор» для бойцов СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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На поддержку выделят 13 миллионов рублей
На поддержку выделят 13 миллионов рублей Фото:

В Свердловской области будут поддерживать бойцов СВО, которые хотят попробовать себя в фермерстве. Для этого в регионе запустили проекты «Управленческие кадры Урала» и «Агромотиватор». Всего на гранты будет выделено 13 миллионов рублей, заявил врио губернатора Денис Паслер.

«Этими деньгами фермер сможет покрыть до 90% своих расходов. Ключевое условие — производство сельхозпродукции: молока, мяса, птицы, плодовой продукции», — написал Паслер в своем telegram-канале.

О старте заявок для получения грантов объявят позже. В 2025 году на оказание поддержки сельскохозяйственным производителям региона из федерального и областного бюджетов планируется выделить около 5 миллиардов рублей.

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В Свердловской области будут поддерживать бойцов СВО, которые хотят попробовать себя в фермерстве. Для этого в регионе запустили проекты «Управленческие кадры Урала» и «Агромотиватор». Всего на гранты будет выделено 13 миллионов рублей, заявил врио губернатора Денис Паслер. «Этими деньгами фермер сможет покрыть до 90% своих расходов. Ключевое условие — производство сельхозпродукции: молока, мяса, птицы, плодовой продукции», — написал Паслер в своем telegram-канале. О старте заявок для получения грантов объявят позже. В 2025 году на оказание поддержки сельскохозяйственным производителям региона из федерального и областного бюджетов планируется выделить около 5 миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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