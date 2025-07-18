Свердловским бойцам СВО предлагают попробовать себя в фермерстве — дают миллионы

В Свердловской области будут поддерживать бойцов СВО, которые хотят попробовать себя в фермерстве. Для этого в регионе запустили проекты «Управленческие кадры Урала» и «Агромотиватор». Всего на гранты будет выделено 13 миллионов рублей, заявил врио губернатора Денис Паслер.
«Этими деньгами фермер сможет покрыть до 90% своих расходов. Ключевое условие — производство сельхозпродукции: молока, мяса, птицы, плодовой продукции», — написал Паслер в своем telegram-канале.
О старте заявок для получения грантов объявят позже. В 2025 году на оказание поддержки сельскохозяйственным производителям региона из федерального и областного бюджетов планируется выделить около 5 миллиардов рублей.
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