18 июля 2025

Выходим на показатель до банкротства: пермский свинокомплекс наращивает объемы производства

Пермский поставщик свинины нарастил объемы производства после кризиса
© Служба новостей «URA.RU»
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В компании смогли нарастить выручку и сократить убыток (архивное фото)
В компании смогли нарастить выручку и сократить убыток (архивное фото) Фото:

АО «Агро-Альянс» увеличило производство свинины на 25% после покупки имущественного комплекса обанкротившегося Пермского свинокомплекса. Об этом сообщил владелец холдинга Артем Болдырев.

«За прошлый год было реализовано 15 тысяч тонн товарных свиней в живом весе, тогда как за 2023 год — 12 тысяч тонн. Сказался эффект низкой базы, мы просто выходим на объемы, которые показывал Пермский свинокомплекс до банкротства», — объяснил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье».

По словам Болдырев, в докризисный период предприятие реализовывало порядка 18 тысяч тонн свиней в живом весе ежегодно. На этот показатель «Агро-Альянс» рассчитывает выйти уже в этом году.

URA.RU сообщало ранее, что после банкротства комплекса уволенные сотрудники массово заявили о нарушении трудового законодательства. Выяснилось, что производство краевого минагро задолжало «дочке» «Газпрома» десятки млн рублей. В январе этого года Болдырев выкупил крупнейшего кредитора предприятия.

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АО «Агро-Альянс» увеличило производство свинины на 25% после покупки имущественного комплекса обанкротившегося Пермского свинокомплекса. Об этом сообщил владелец холдинга Артем Болдырев. «За прошлый год было реализовано 15 тысяч тонн товарных свиней в живом весе, тогда как за 2023 год — 12 тысяч тонн. Сказался эффект низкой базы, мы просто выходим на объемы, которые показывал Пермский свинокомплекс до банкротства», — объяснил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье». По словам Болдырев, в докризисный период предприятие реализовывало порядка 18 тысяч тонн свиней в живом весе ежегодно. На этот показатель «Агро-Альянс» рассчитывает выйти уже в этом году. URA.RU сообщало ранее, что после банкротства комплекса уволенные сотрудники массово заявили о нарушении трудового законодательства. Выяснилось, что производство краевого минагро задолжало «дочке» «Газпрома» десятки млн рублей. В январе этого года Болдырев выкупил крупнейшего кредитора предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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