Мерц дерзко раскритиковал фон дер Ляйен из-за Украины

Мерц обвинил главу Еврокомиссии в провале политики по отношению к Украине
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Мерц подчеркнул необходимость улучшения ситуации внутри Евросоюза
Мерц подчеркнул необходимость улучшения ситуации внутри Евросоюза Фото:

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резкой критикой в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинив руководство Евросоюза в провале политики по отношению к Украине. Об этом сообщает издание Bild.

«Мерц обвинил ЕС в неудаче. По его словам, Брюссель „слишком требователен к правилам, слишком бюрократичен, слишком медлителен“. Общая политика в отношении Украины также „утомительна“. Полный залп против фон дер Ляйена, возглавляющую Комиссию с 2019 года», — пишет Bild, ссылаясь на пресс-конференцию, прошедшую в Берлине 18 июля.

Мерц также подчеркнул необходимость улучшения ситуации внутри Евросоюза, чтобы организация могла эффективнее реагировать на современные вызовы. Он призвал к реформированию механизмов принятия решений и сокращению бюрократии, что, по его словам, позволит ЕС быстрее и эффективнее поддерживать Украину и другие страны-партнеры.

Особое внимание на пресс-конференции было уделено вопросу передачи Украине европейских систем вооружения, в частности батарей Patriot. Мерц отметил, что важно обеспечить прозрачность и ясность в вопросе замены этих систем, которые будут восполняться из американских запасов. Он напомнил, что Германия и США недавно достигли договоренности о поставках Patriot Украине с последующим восполнением запасов со стороны США.

В Москве традиционно негативно реагируют на поставки западного вооружения Украине. Российские власти считают, что такие действия мешают мирному урегулированию конфликта, усиливают вовлеченность стран НАТО и могут привести к дальнейшей эскалации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия Украине рассматриваются как законная цель для российских военных.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резкой критикой в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинив руководство Евросоюза в провале политики по отношению к Украине. Об этом сообщает издание Bild. «Мерц обвинил ЕС в неудаче. По его словам, Брюссель „слишком требователен к правилам, слишком бюрократичен, слишком медлителен“. Общая политика в отношении Украины также „утомительна“. Полный залп против фон дер Ляйена, возглавляющую Комиссию с 2019 года», — пишет Bild, ссылаясь на пресс-конференцию, прошедшую в Берлине 18 июля. Мерц также подчеркнул необходимость улучшения ситуации внутри Евросоюза, чтобы организация могла эффективнее реагировать на современные вызовы. Он призвал к реформированию механизмов принятия решений и сокращению бюрократии, что, по его словам, позволит ЕС быстрее и эффективнее поддерживать Украину и другие страны-партнеры. Особое внимание на пресс-конференции было уделено вопросу передачи Украине европейских систем вооружения, в частности батарей Patriot. Мерц отметил, что важно обеспечить прозрачность и ясность в вопросе замены этих систем, которые будут восполняться из американских запасов. Он напомнил, что Германия и США недавно достигли договоренности о поставках Patriot Украине с последующим восполнением запасов со стороны США. В Москве традиционно негативно реагируют на поставки западного вооружения Украине. Российские власти считают, что такие действия мешают мирному урегулированию конфликта, усиливают вовлеченность стран НАТО и могут привести к дальнейшей эскалации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия Украине рассматриваются как законная цель для российских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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