Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резкой критикой в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинив руководство Евросоюза в провале политики по отношению к Украине. Об этом сообщает издание Bild.
«Мерц обвинил ЕС в неудаче. По его словам, Брюссель „слишком требователен к правилам, слишком бюрократичен, слишком медлителен“. Общая политика в отношении Украины также „утомительна“. Полный залп против фон дер Ляйена, возглавляющую Комиссию с 2019 года», — пишет Bild, ссылаясь на пресс-конференцию, прошедшую в Берлине 18 июля.
Мерц также подчеркнул необходимость улучшения ситуации внутри Евросоюза, чтобы организация могла эффективнее реагировать на современные вызовы. Он призвал к реформированию механизмов принятия решений и сокращению бюрократии, что, по его словам, позволит ЕС быстрее и эффективнее поддерживать Украину и другие страны-партнеры.
Особое внимание на пресс-конференции было уделено вопросу передачи Украине европейских систем вооружения, в частности батарей Patriot. Мерц отметил, что важно обеспечить прозрачность и ясность в вопросе замены этих систем, которые будут восполняться из американских запасов. Он напомнил, что Германия и США недавно достигли договоренности о поставках Patriot Украине с последующим восполнением запасов со стороны США.
В Москве традиционно негативно реагируют на поставки западного вооружения Украине. Российские власти считают, что такие действия мешают мирному урегулированию конфликта, усиливают вовлеченность стран НАТО и могут привести к дальнейшей эскалации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия Украине рассматриваются как законная цель для российских военных.
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