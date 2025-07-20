Кремль заявил об опасности милитаристского экстаза в Европе

Песков: в ЕС милитаристский экстаз, РФ в планах исходит из этой тенденции
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В Европе опасная тенденция на антироссийский и милитаристский экстаз, заявил Песков
В Европе опасная тенденция на антироссийский и милитаристский экстаз, заявил Песков Фото:

В Кремле предупредили об опасности роста милитаристских настроений в Европе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия строит свои планы с учетом этой тенденции.

«Антироссийский и милитаристский экстаз, он, слава Богу, не находит общего понимания пока еще. Но тенденция в целом, конечно, очень плохая и очень опасная», — отметил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Представитель Кремля подчеркнул, что российское руководство внимательно следит за происходящим в Европе и учитывает развитие ситуации при формировании политики в сфере безопасности: «И мы это видим, мы это учитываем и исходим из этого, верстая наши дальнейшие планы», — добавил пресс-секретарь.

Ранее страны Европейского союза приняли решение усилить военное сотрудничество и увеличить расходы на оборону. Еще в марте 2025 года ЕС объявил о согласовании плана по милитаризации региона на фоне заявлений о «растущей угрозе» со стороны России и Белоруссии.

Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита НАТО в Гааге называл Россию главной угрозой для Европы и призывал страны ЕС к самоорганизации и усилению обороны. В России подобное заявление осмеяли. В Кремле не раз отмечали, что конфликта с Европой не планируется. 

В Венгрии подчеркнули, что нападения со стороны России опасаться не стоит, так как для этого отсутствуют какие-либо основания. В то же время обозреватель Фабрицио Поджи в статье для итальянского СМИ заявил, что Европа уже готовится к войне.

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В Кремле предупредили об опасности роста милитаристских настроений в Европе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия строит свои планы с учетом этой тенденции. «Антироссийский и милитаристский экстаз, он, слава Богу, не находит общего понимания пока еще. Но тенденция в целом, конечно, очень плохая и очень опасная», — отметил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Представитель Кремля подчеркнул, что российское руководство внимательно следит за происходящим в Европе и учитывает развитие ситуации при формировании политики в сфере безопасности: «И мы это видим, мы это учитываем и исходим из этого, верстая наши дальнейшие планы», — добавил пресс-секретарь. Ранее страны Европейского союза приняли решение усилить военное сотрудничество и увеличить расходы на оборону. Еще в марте 2025 года ЕС объявил о согласовании плана по милитаризации региона на фоне заявлений о «растущей угрозе» со стороны России и Белоруссии. Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита НАТО в Гааге называл Россию главной угрозой для Европы и призывал страны ЕС к самоорганизации и усилению обороны. В России подобное заявление осмеяли. В Кремле не раз отмечали, что конфликта с Европой не планируется.  В Венгрии подчеркнули, что нападения со стороны России опасаться не стоит, так как для этого отсутствуют какие-либо основания. В то же время обозреватель Фабрицио Поджи в статье для итальянского СМИ заявил, что Европа уже готовится к войне.
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