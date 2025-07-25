Более 100 дронов ВСУ атаковали регионы РФ, ограничения введены в 8 аэропортах: карта атак БПЛА за 25 июля

ВСУ совершили массированную атаку по территории РФ. В ночь на 25 июля российскими средствами ПВО были сбиты более сотни БПЛА. В Ростовской области и Краснодарском крае от обломков пострадали железнодорожные вокзалы. Есть пострадавшие.
На юге России в восьми аэропортах был введен план «Ковер». Подробнее об атаках украинских БПЛА по территории РФ — в материале URA.RU.
Почти десять аэропортов временно прекратили работу
В некоторых аэропортах юга России были введены ограничения на взлет и посадку воздушных судов. План ковер ввели в восьми авиагаванях. В Росавиации сообщили, что в этот перечень вошли аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова.
ВСУ использовали для атаки более 100 БПЛА
В минувшую ночь дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно обнаружили и нейтрализовали 105 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. По поступившей информации, из этого числа 26 дронов были уничтожены над Белгородской областью, 25 — над Брянской областью, 23 — в небе над Ростовской, 9 — над акваторией Азовского моря.
Кроме того, восемь беспилотников были перехвачены над Краснодарским краем, а пять — над Ставропольским. Также три аппарата уничтожены в Курской области, еще три — над Тамбовской областью, два — в Воронежской области и один — в воздушном пространстве Орловской области.
Ростовская область
В регионе прогремело около десятка взрывов
В пригородах Таганрога и Новочеркасска Ростовской области ночью прогремело не менее семи взрывов. Сообщается, что была слышна работа системы противовоздушной обороны (ПВО), задействованной для отражения атаки украинских беспилотников типа «Лютый».
Очевидцы рассказали журналистам, что в районе Таганрога было слышно от пяти до семи громких хлопков. Жители соседних населенных пунктов — Шахты, Матвеев Курган — также сообщили о громких звуках, вспышках в небе и характерном шуме пролетающих беспилотников. К утру 25 июля информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Повреждено здание на железнодорожной станции
Из-за взрыва повреждено здание на железнодорожной станции в селе Песчанокопское, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Также в частных жилых домах хутора Светлый и села Песчанокопское были выбиты оконные стекла.
Во дворах села Генеральское и хутора Малая Федоровка падение обломков БПЛА привело к возгоранию сухой травы. Возгорания оперативно ликвидировали.
Кроме того, как отметил Слюсарь, силами ПВО РФ сбиты БПЛА в городах Новошахтинск, Зерноград, Каменск-Шахтинский, а также на территории Мясниковского, Песчанокопского, Родионово-Несветайского, Октябрьского сельского и Красносулинского районов. По предварительным данным, пострадавших среди местных жителей нет.
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО)
В Северной Осетии, а также в ряде других регионов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, был приведен в действие план «Ковер». Об этом 25 июля проинформировал руководитель республики Сергей Меняйло. По его словам, аналогичные меры были введены и на территории других субъектов СКФО.
Краснодарский край
Прозвучала серия взрывов в небе над регионом
В ночь на 25 июля ВСУ атаковали и Краснодарский край. Жители региона сообщили о серии взрывов в небе. Взрывы слышали в Славянск-на-Кубани, Кореновске и Тимашевске.
Обломки сбитых беспилотников повредили стекла в домах. Пострадали домовладения в Темрюкском и Славянском районах региона, в станице Курчанской и Славянске-на-Кубани.
Пострадал пассажирский поезд
Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в Тимашевске обломки БПЛА ВСУ упали на территорию вокзала. Один из вагонов пассажирского поезда получил повреждения.
В результате инцидента пострадало два человека. Им была оказана медицинская помощь. Вокзал Тимашевска остался без электроснабжения, однако повреждения были оперативно устранены.
Железнодорожная инфраструктура не пострадала, возгораний не зафиксировано. Движение поезда было восстановлено, состав продолжил следование по маршруту.
Ставропольский край
В Невинномысске ночью обнаружили и сбили 37 беспилотников. Мэр города Михаил Миненков обратился к горожанам с просьбой сохранять спокойствие в связи с ночными прогремевшими взрывами. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Глава региона Владимир Владимиров назвал ночную атаку ВСУ самой масштабной. Он призвал жителей сохранять бдительность и пользоваться только официальными источниками информации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.