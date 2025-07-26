Боец ВСУ рассказал, как его спасли российские военные

Боец ВСУ Трофимук: в плену оказали первую медицинскую помощь и перевязали раны
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Боец СВУ рассказал о том, как российские военные спасли ему жизнь
Боец СВУ рассказал о том, как российские военные спасли ему жизнь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский военный Максим Трофимук, сдавшийся российским военнослужащим, поблагодарил российских военных за спасение. Он рассказал, что в плену ему оказали первую медицинскую помощь и перевязали раны.

«Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь и за их отношение ко мне», — передает слова украинского военного РИА Новости. Также Трофимук отметил, что российские военнослужащие несли его к месту эвакуации на протяжении 7-8 километров. 

Бывший начальник разведки 6-го пограничного отряда Вооруженных сил Украины, майор Трофимук добровольно сдался в плен российским военнослужащим из группировки «Запад» в Харьковской области на купянском направлении. Как передает РИА Новости, офицер принял решение прекратить сопротивление, проявив благоразумие и заботу о своей семьи, а также стремлением сохранить жизнь.

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Украинский военный Максим Трофимук, сдавшийся российским военнослужащим, поблагодарил российских военных за спасение. Он рассказал, что в плену ему оказали первую медицинскую помощь и перевязали раны. «Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь и за их отношение ко мне», — передает слова украинского военного РИА Новости. Также Трофимук отметил, что российские военнослужащие несли его к месту эвакуации на протяжении 7-8 километров.  Бывший начальник разведки 6-го пограничного отряда Вооруженных сил Украины, майор Трофимук добровольно сдался в плен российским военнослужащим из группировки «Запад» в Харьковской области на купянском направлении. Как передает РИА Новости, офицер принял решение прекратить сопротивление, проявив благоразумие и заботу о своей семьи, а также стремлением сохранить жизнь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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