Боец ВСУ рассказал, как его спасли российские военные

Украинский военный Максим Трофимук, сдавшийся российским военнослужащим, поблагодарил российских военных за спасение. Он рассказал, что в плену ему оказали первую медицинскую помощь и перевязали раны.
«Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь и за их отношение ко мне», — передает слова украинского военного РИА Новости. Также Трофимук отметил, что российские военнослужащие несли его к месту эвакуации на протяжении 7-8 километров.
Бывший начальник разведки 6-го пограничного отряда Вооруженных сил Украины, майор Трофимук добровольно сдался в плен российским военнослужащим из группировки «Запад» в Харьковской области на купянском направлении. Как передает РИА Новости, офицер принял решение прекратить сопротивление, проявив благоразумие и заботу о своей семьи, а также стремлением сохранить жизнь.
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