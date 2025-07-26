Воссоединение с Россией — это единственный путь для будущего народа Украины. Об этом сообщил председатель совета движения «Другая Украина» и экс-глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Надо обустраивать будущее украинского народа, и путь здесь один — воссоединение с Россией», — подчеркнул Медведчук в разговоре с ТАСС. По его словам, уже шесть украинских регионов приняли решение о воссоединении с Россией. Политик считает, что этот процесс только начинается и представляет собой масштабное историческое событие.
Медведчук также выступил с критикой в адрес украинского президента Владимира Зеленского. Он обвинил его в утрате суверенитета страны и подрыве экономики. Медведчук заявил, что государственные институты на Украине разрушены, законы не соблюдаются, а граждан могут лишить гражданства и права голоса.
Глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук также заявил, что западные государства не намерены заменять президента Украины Владимира Зеленского на другого политика, так как это может обернуться для них нежелательными последствиями: в противном случае он способен раскрыть конфиденциальную информацию. По мнению Медведчука, Зеленский проявляет крайнюю уступчивость в диалоге с западными партнерами и готов принимать любые их условия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.