«Росконгресс» предсказал снижение ключевой ставки до 16 процентов

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«Росконгресс» ожидает снижение ключевой ставки до 16 процентов к концу года
«Росконгресс» ожидает снижение ключевой ставки до 16 процентов к концу года Фото:

Банк России, вероятнее всего, снизит ключевую ставку до 16% к концу 2025 года. Об этом говорится в докладе «Ключевая ставка Банка России. Перспективы снижения в 2025 году», подготовленном «Росконгрессом». Аналитики отмечают, что при ожидаемой инфляции на уровне 7–8% реальная ставка составит около 9–10%.

«Снижение ключевой ставки до 16% к концу 2025 года является наиболее вероятным сценарием. При прогнозируемой инфляции 7-8% реальная ставка составит около 9-10%, что сохранит жесткость денежно-кредитной политики», — передает РИА Новости текст доклада. Авторы также полагают, что этот шаг не приведет к существенному росту инфляции и не обязательно вызовет резкое ослабление рубля.

В документе отмечается, что представители бизнес-сообщества выступают за более быстрое снижение ставки — до 12%. Эксперты указывают: такой вариант может стимулировать экономическую активность, но существует и риск ускорения инфляции и появления стагфляционных тенденций. Это связано с возможным увеличением спроса на кредиты и ростом потребительской активности.

Кроме того, в докладе предлагается, чтобы Банк России начал цикл последовательного понижения ставки с уменьшения на два процентных пункта уже в июле 2025 года. После этого аналитики советуют сделать паузу для оценки макроэкономических показателей и корректировки дальнейших шагов по монетарной политике.

Ранее риелтор Наталья Перескокова выразила мнение, что уменьшение Центробанком ключевой ставки с 20% до 18% может способствовать формированию рыночных ипотечных ставок на уровне 20–21% годовых. Специалист отметила, что подобные условия способны стимулировать активность на рынке недвижимости, однако существенного эффекта ожидать не стоит, поскольку ипотечные кредиты по-прежнему остаются недоступными для большинства граждан из-за высокой стоимости, пишет 360.ru.

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Банк России, вероятнее всего, снизит ключевую ставку до 16% к концу 2025 года. Об этом говорится в докладе «Ключевая ставка Банка России. Перспективы снижения в 2025 году», подготовленном «Росконгрессом». Аналитики отмечают, что при ожидаемой инфляции на уровне 7–8% реальная ставка составит около 9–10%. «Снижение ключевой ставки до 16% к концу 2025 года является наиболее вероятным сценарием. При прогнозируемой инфляции 7-8% реальная ставка составит около 9-10%, что сохранит жесткость денежно-кредитной политики», — передает РИА Новости текст доклада. Авторы также полагают, что этот шаг не приведет к существенному росту инфляции и не обязательно вызовет резкое ослабление рубля. В документе отмечается, что представители бизнес-сообщества выступают за более быстрое снижение ставки — до 12%. Эксперты указывают: такой вариант может стимулировать экономическую активность, но существует и риск ускорения инфляции и появления стагфляционных тенденций. Это связано с возможным увеличением спроса на кредиты и ростом потребительской активности. Кроме того, в докладе предлагается, чтобы Банк России начал цикл последовательного понижения ставки с уменьшения на два процентных пункта уже в июле 2025 года. После этого аналитики советуют сделать паузу для оценки макроэкономических показателей и корректировки дальнейших шагов по монетарной политике. Ранее риелтор Наталья Перескокова выразила мнение, что уменьшение Центробанком ключевой ставки с 20% до 18% может способствовать формированию рыночных ипотечных ставок на уровне 20–21% годовых. Специалист отметила, что подобные условия способны стимулировать активность на рынке недвижимости, однако существенного эффекта ожидать не стоит, поскольку ипотечные кредиты по-прежнему остаются недоступными для большинства граждан из-за высокой стоимости, пишет 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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