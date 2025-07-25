Четыре ребенка погибли при обрушении крыши школы в Индии. Видео

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Крыша школы обрушилась в индийском штате Раджастан
Крыша школы обрушилась в индийском штате Раджастан Фото:

В индийском штате Раджастан обрушилась крыша в здании школы. В результате инцидента погибли четверо детей, еще 17 получили травмы. Спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться десятки человек, сообщают зарубежные издания.

«По меньшей мере четыре ученика погибли и несколько других получили ранения после того, как в пятницу обрушилась крыша начальной школы в ... Раджастане», — пишет Reuters. По словам министра образования Раджастана Мадана Дилавара, в момент ЧП в классе находилось около 25–30 учеников.

Местные власти уточняют, что здание школы было старым, а причиной обрушения могли стать обильные осадки, прошедшие в регионе за последние дни. По информации местных СМИ, 32 ребенка удалось эвакуировать. Газета The Times of India сообщает о восьми пострадавших, двое из которых находятся в критическом состоянии.

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В индийском штате Раджастан обрушилась крыша в здании школы. В результате инцидента погибли четверо детей, еще 17 получили травмы. Спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться десятки человек, сообщают зарубежные издания. «По меньшей мере четыре ученика погибли и несколько других получили ранения после того, как в пятницу обрушилась крыша начальной школы в ... Раджастане», — пишет Reuters. По словам министра образования Раджастана Мадана Дилавара, в момент ЧП в классе находилось около 25–30 учеников. Местные власти уточняют, что здание школы было старым, а причиной обрушения могли стать обильные осадки, прошедшие в регионе за последние дни. По информации местных СМИ, 32 ребенка удалось эвакуировать. Газета The Times of India сообщает о восьми пострадавших, двое из которых находятся в критическом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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