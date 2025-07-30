Сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов смог сохранить кресло в Совфеде на еще один срок. Инсайдер URA.RU, близкий к модераторам предвыборной кампании в регионе, сообщил, что губернатор Владислав Шапша поставил его на первое место сенаторской тройки.
«Список „тройки“ в избирком подан. Его возглавляет Анатолий Дмитриевич Артамонов», — сказал источник на условиях анонимности.
Благодаря прежним заслугам и рекордно долгому пребыванию в губернаторском кресле Артамонов остался в Калуге не просто влиятельным, а культовым политиком. В начале двухтысячных под руководством правившего Анатолия Артамонова (2000-2020) в бедной Калужской области был совершен индустриальный переворот: в регион пришли десятки иностранных и отечественных корпораций. За 19 лет губернаторства Артамонова объем валового регионального продукта увеличился в 2,6 раза.
В российском истеблишменте обсуждалось негласное противостояние двух политиков. Как говорили агентству политологи, Шапша пытается избавиться от кадрового наследия прежнего губернатора Артамонова. Последний же не намерен терять влияние в регионе. В ЕР калужские выборы назвали одними из самых сложных в 2025 году.
Договоренности с Артамоновым позволили избежать конфликтов. Несмотря на неблагоприятные прогнозы, выдвижение кандидатов в заксобрание и Гордуму прошло согласованно. Другой источник URA.RU отметил, что сохраниться Артамонову помогли высокий авторитет в Калужской области и федеральные связи.
В 2025 году в Калужской области проходят сразу несколько избирательных кампаний. «Сшиваются» выборы губернатора, заксобрания, гордумы Калуги и муниципальных органов власти.
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