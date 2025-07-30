Сбербанк урезает проценты по накопительным счетам

Сбербанк объявил о снижении процентных ставок по накопительным счетам, которое вступит в силу с 31 июля. Согласно официальному сообщению банка, максимальная ставка на первые три месяца уменьшится с 16% до 14% годовых.
«Изменение условий с 31 июля. По всем Накопительным счетам снижаются: максимальная ставка на первые 3 месяца до 14% годовых», — передает сообщение банка РИА Новости. Базовая ставка по вкладам также будет снижена — с 10% до 9% годовых.
Однако клиенты смогут увеличить доходность счета с помощью специальных надбавок: при тратах от 30 до 50 тысяч рублей по картам Сбера предусмотрена надбавка до 1%, а при расходах свыше 50 тысяч рублей — до 3%. Это уже не первое изменение условий по накопительным счетам в Сбербанке. Новые ставки коснутся всех клиентов, открывающих счета с завтрашнего дня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.