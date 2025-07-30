Сбербанк урезает проценты по накопительным счетам

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Базовая ставка по вкладам также будет снижена
Базовая ставка по вкладам также будет снижена Фото:

Сбербанк объявил о снижении процентных ставок по накопительным счетам, которое вступит в силу с 31 июля. Согласно официальному сообщению банка, максимальная ставка на первые три месяца уменьшится с 16% до 14% годовых.

«Изменение условий с 31 июля. По всем Накопительным счетам снижаются: максимальная ставка на первые 3 месяца до 14% годовых», — передает сообщение банка РИА Новости. Базовая ставка по вкладам также будет снижена — с 10% до 9% годовых.

Однако клиенты смогут увеличить доходность счета с помощью специальных надбавок: при тратах от 30 до 50 тысяч рублей по картам Сбера предусмотрена надбавка до 1%, а при расходах свыше 50 тысяч рублей — до 3%. Это уже не первое изменение условий по накопительным счетам в Сбербанке. Новые ставки коснутся всех клиентов, открывающих счета с завтрашнего дня.

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Сбербанк объявил о снижении процентных ставок по накопительным счетам, которое вступит в силу с 31 июля. Согласно официальному сообщению банка, максимальная ставка на первые три месяца уменьшится с 16% до 14% годовых. «Изменение условий с 31 июля. По всем Накопительным счетам снижаются: максимальная ставка на первые 3 месяца до 14% годовых», — передает сообщение банка РИА Новости. Базовая ставка по вкладам также будет снижена — с 10% до 9% годовых. Однако клиенты смогут увеличить доходность счета с помощью специальных надбавок: при тратах от 30 до 50 тысяч рублей по картам Сбера предусмотрена надбавка до 1%, а при расходах свыше 50 тысяч рублей — до 3%. Это уже не первое изменение условий по накопительным счетам в Сбербанке. Новые ставки коснутся всех клиентов, открывающих счета с завтрашнего дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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