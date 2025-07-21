Крупные банки РФ понизили ставки по рублевым вкладам

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Несколько банков понизили ставки по рублевым вкладам
Несколько банков понизили ставки по рублевым вкладам Фото:

Крупные российские банки пересмотрели условия по рублевым вкладам и снизили процентные ставки накануне заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, которое пройдет в пятницу. Об этом свидетельствует информация, размещенная на официальных сайтах кредитных организаций.

«Крупные российские банки в преддверии пятничного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке снизили процентные ставки по рублевым вкладам», — пишет ТАСС со ссылкой на данные кредитных организаций. Так в ВТБ сообщили о снижении доходности по всем рублевым вкладам до уровня не выше 17,3% годовых на сроки от двух до 18 месяцев. Максимальная ставка для новых клиентов составляет теперь 16,6% с возможностью капитализации процентов. 

Газпромбанк установил новые ставки по вкладам сроком свыше 91 дня: минимальная доходность составляет 14,5% годовых для трехлетних вкладов, максимальная — 17,6% для вложений на три месяца. Сбербанк изменил условия по продукту «Лучший %», теперь максимальная ставка действует только на четырехмесячный срок, а на долгосрочные вклады доходность снижается до 7,5% годовых при размещении средств на три года.

В ПСБ для новых клиентов по продукту «Народный вклад» ставка достигает 30% годовых при сроке от 91 до 367 дней. Альфа-банк предложил максимальную ставку по вкладу на три месяца — 17,02%. Московский кредитный банк снизил базовую ставку накопительных счетов до 7%, однако сохранил возможность повышения до 21% при выполнении определенных условий по расходным операциям.

Изменения ставок в крупнейших банках обусловлены ожиданиями решения Банка России по ключевой ставке. На июньском заседании эксперты и аналитики прогнозировали возможность снижения ключевой ставки Центробанка до 19%. Сейчас, участники финансового рынка считают, что по итогам заседания 25 июля 2025 года Банк России может снизить ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 18% годовых.

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Крупные российские банки пересмотрели условия по рублевым вкладам и снизили процентные ставки накануне заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, которое пройдет в пятницу. Об этом свидетельствует информация, размещенная на официальных сайтах кредитных организаций. «Крупные российские банки в преддверии пятничного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке снизили процентные ставки по рублевым вкладам», — пишет ТАСС со ссылкой на данные кредитных организаций. Так в ВТБ сообщили о снижении доходности по всем рублевым вкладам до уровня не выше 17,3% годовых на сроки от двух до 18 месяцев. Максимальная ставка для новых клиентов составляет теперь 16,6% с возможностью капитализации процентов.  Газпромбанк установил новые ставки по вкладам сроком свыше 91 дня: минимальная доходность составляет 14,5% годовых для трехлетних вкладов, максимальная — 17,6% для вложений на три месяца. Сбербанк изменил условия по продукту «Лучший %», теперь максимальная ставка действует только на четырехмесячный срок, а на долгосрочные вклады доходность снижается до 7,5% годовых при размещении средств на три года. В ПСБ для новых клиентов по продукту «Народный вклад» ставка достигает 30% годовых при сроке от 91 до 367 дней. Альфа-банк предложил максимальную ставку по вкладу на три месяца — 17,02%. Московский кредитный банк снизил базовую ставку накопительных счетов до 7%, однако сохранил возможность повышения до 21% при выполнении определенных условий по расходным операциям. Изменения ставок в крупнейших банках обусловлены ожиданиями решения Банка России по ключевой ставке. На июньском заседании эксперты и аналитики прогнозировали возможность снижения ключевой ставки Центробанка до 19%. Сейчас, участники финансового рынка считают, что по итогам заседания 25 июля 2025 года Банк России может снизить ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 18% годовых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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