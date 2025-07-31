Из-за турбулентности на рейсе в больницу попали 20 человек в США

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На борту находились 275 пассажиров и 13 членов экипажа
На борту находились 275 пассажиров и 13 членов экипажа Фото:

В США 25 человек госпитализированы после турбулентности на рейсе Delta Air Lines, выполнявшего рейс из Солт-Лейк-Сити (штат Юта) в Амстердам. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

«Двадцать пять человек, находившихся на борту, были доставлены в местные больницы для обследования и оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении Delta. Воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку в международном аэропорту Миннеаполис–Сент-Пол (штат Миннесота). На борту находились 275 пассажиров и 13 членов экипажа.

По словам представителей аэропорта, рейс был перенаправлен из-за мощной турбулентности, которая привела к травмам на борту. В мае 2024 года самолет Boeing 777 авиакомпании Singapore Airlines также попал в зону сильной турбулентности над Мьянмой, что привело к гибели одного пассажира и серьезным травмам у десятков других.

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В США 25 человек госпитализированы после турбулентности на рейсе Delta Air Lines, выполнявшего рейс из Солт-Лейк-Сити (штат Юта) в Амстердам. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании. «Двадцать пять человек, находившихся на борту, были доставлены в местные больницы для обследования и оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении Delta. Воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку в международном аэропорту Миннеаполис–Сент-Пол (штат Миннесота). На борту находились 275 пассажиров и 13 членов экипажа. По словам представителей аэропорта, рейс был перенаправлен из-за мощной турбулентности, которая привела к травмам на борту. В мае 2024 года самолет Boeing 777 авиакомпании Singapore Airlines также попал в зону сильной турбулентности над Мьянмой, что привело к гибели одного пассажира и серьезным травмам у десятков других.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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