Перевозка нефти из РФ сильно выросла в цене

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Санкции повлияли на стоимость перевозки нефти
Санкции повлияли на стоимость перевозки нефти Фото:

Перевозка нефти на танкерах из РФ в зарубежные страны из-за санкций ЕС подорожала на 30 процентов по некоторым направлениям. Об этом говорится в исследовании Центра ценовых индексов.

«Ставки фрахта на перевозку российской нефти c 21-го по 27 июля выросли по всем направлениям из-за снижения доступного флота, не попавшего под новые ограничения ЕС. Сильнее всего перевозка подорожала на маршрутах из Новороссийска в Турцию до 30%», — передает «Коммерсант» со ссылкой на исследование.

Ранее страны Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России. Ограничения распространились на 22 российских банка, инфраструктурные объекты вроде «Северных потоков», а также на индийский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти». Кроме того, потолок цен на российскую нефть был снижен до 47,6 доллара за баррель, а импорт нефтепродуктов из РФ в ЕС теперь находится под запретом.

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Перевозка нефти на танкерах из РФ в зарубежные страны из-за санкций ЕС подорожала на 30 процентов по некоторым направлениям. Об этом говорится в исследовании Центра ценовых индексов. «Ставки фрахта на перевозку российской нефти c 21-го по 27 июля выросли по всем направлениям из-за снижения доступного флота, не попавшего под новые ограничения ЕС. Сильнее всего перевозка подорожала на маршрутах из Новороссийска в Турцию до 30%», — передает «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Ранее страны Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России. Ограничения распространились на 22 российских банка, инфраструктурные объекты вроде «Северных потоков», а также на индийский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти». Кроме того, потолок цен на российскую нефть был снижен до 47,6 доллара за баррель, а импорт нефтепродуктов из РФ в ЕС теперь находится под запретом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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