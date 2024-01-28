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Челябинский вуз вырастит у себя тропические сады с плодами. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Биологи ЧелГУ озеленят межвузовский кампус для эстетики и разобьют сады с научными целями Фото:

Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) вырастит тропические и субтропические сады с плодами. Как URA.RU рассказала директор ботанического сада Вера Меркер, проект будет реализован в рамках строительства межвузовского кампуса.

«До строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня мы не имели специального сооружения для культивирования тропических и субтропических растений. Кампус же позволит нам получить эти помещения. Для размещения тропических и субтропических растений проектируются застекленные помещения-модули, или флорариумы, палюдаримы, — помещения с регулируемым микроклиматом, дополнительным освещением», — рассказала Меркер.

Модули ученые наполнят коллекционными растениями, знакомиться с которыми и наблюдать их можно будет как внутри, так и как снаружи стеклянных флорариумов. В вузе ограничатся отдельными группами растений. Коллекции, в частности, будут состоять из тропических орхидных, ароидных, папоротниковых и бромелиевых. Будет представлена коллекция растений аридных зон Старого и Нового света. Из субтропических растений в атриуме специалисты разместят рутовые (цитрусовые), тутовые (фикусы), пальмовые, спаржевые (драцены, кордилины, сансевьеры и пр.) и нескольких других групп. В настоящий момент коллекция цитрусовых в ЧелГУ насчитывает почти 50 таксонов, являющихся родственниками лимонов и апельсинов.

В работе кластера естественно-научного направления будущего кампуса научная деятельность сохранит все имеющиеся направления, в перспективе добавятся генетические исследования. Ежегодно ученые вуза проводят флористические, геоботанические, ценопопуляционные и комплексные экологические исследования на различных природных территориях. Значительный объем работ относится к прикладным вопросам: интродукционная деятельность, разработка концепций и проектов озеленения, в том числе промышленных или антропогенно-нарушенных площадок. По разработке гидроботанических площадок для уменьшения загрязненного стока в реки с территорий промышленных предприятий на территории Челябинской и Свердловской областей, Башкортостана.

Дополнительно к спецсооружениям в атриуме создадут открытые участки с растениями
Дополнительно к спецсооружениям в атриуме создадут открытые участки с растениями
По просьбе застройщика «Голос.Девелопмент» в проект включили озеленение кампуса
По просьбе застройщика «Голос.Девелопмент» в проект включили озеленение кампуса
Ботанический сад вуза занимает 6 га на городской территории университета и 42 га — на Аркаиме в Брединском районе
Ботанический сад вуза занимает 6 га на городской территории университета и 42 га — на Аркаиме в Брединском районе
Ботаники занимаются интродукцией растений, сохранением биоразнообразия и генофонда редких и исчезающих видов, создают биокомфортную среду обитания для жителей
Ботаники занимаются интродукцией растений, сохранением биоразнообразия и генофонда редких и исчезающих видов, создают биокомфортную среду обитания для жителей
Университет имеет гербарий с международным акронимом, образцы которого оцифрованы
Университет имеет гербарий с международным акронимом, образцы которого оцифрованы
Коллекционный фон ботанического сада в открытом и закрытом грунте насчитывает более 3,5 тысячи таксонов живых растений, около 40 тысяч образцов гербарной коллекции
Коллекционный фон ботанического сада в открытом и закрытом грунте насчитывает более 3,5 тысячи таксонов живых растений, около 40 тысяч образцов гербарной коллекции
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Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) вырастит тропические и субтропические сады с плодами. Как URA.RU рассказала директор ботанического сада Вера Меркер, проект будет реализован в рамках строительства межвузовского кампуса. «До строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня мы не имели специального сооружения для культивирования тропических и субтропических растений. Кампус же позволит нам получить эти помещения. Для размещения тропических и субтропических растений проектируются застекленные помещения-модули, или флорариумы, палюдаримы, — помещения с регулируемым микроклиматом, дополнительным освещением», — рассказала Меркер. Модули ученые наполнят коллекционными растениями, знакомиться с которыми и наблюдать их можно будет как внутри, так и как снаружи стеклянных флорариумов. В вузе ограничатся отдельными группами растений. Коллекции, в частности, будут состоять из тропических орхидных, ароидных, папоротниковых и бромелиевых. Будет представлена коллекция растений аридных зон Старого и Нового света. Из субтропических растений в атриуме специалисты разместят рутовые (цитрусовые), тутовые (фикусы), пальмовые, спаржевые (драцены, кордилины, сансевьеры и пр.) и нескольких других групп. В настоящий момент коллекция цитрусовых в ЧелГУ насчитывает почти 50 таксонов, являющихся родственниками лимонов и апельсинов. В работе кластера естественно-научного направления будущего кампуса научная деятельность сохранит все имеющиеся направления, в перспективе добавятся генетические исследования. Ежегодно ученые вуза проводят флористические, геоботанические, ценопопуляционные и комплексные экологические исследования на различных природных территориях. Значительный объем работ относится к прикладным вопросам: интродукционная деятельность, разработка концепций и проектов озеленения, в том числе промышленных или антропогенно-нарушенных площадок. По разработке гидроботанических площадок для уменьшения загрязненного стока в реки с территорий промышленных предприятий на территории Челябинской и Свердловской областей, Башкортостана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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