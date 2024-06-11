Уникальный ботанический сад Челябинска открыл две вакансии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Университету требуются садовник и биолог
Университету требуются садовник и биолог Фото:

Ботанический сад Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) открывает две вакансии — биолога и садовника. Информация появилась на официальной странице сада в соцсетях. Условия и требования рассказал URA.RU источник в вузе.

«В ботаническом саду есть возможность устроиться на должность биолога и садовника. Основной критерий — любовь и понимание растений. Ждем претендентов!» — говорится в сообществе «Ботанический сад ЧелГУ» в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнил URA.RU источник, ботанический сад является уникальным, в нем растут более 3,5 тысяч различных растений, порядка 200 из них занесены в Красную книгу. Для биолога требуется профильное образование. Сотрудникам предлагается возможность ухаживать за садом и развивать территорию площадью около 3,5 гектаров возле главного корпуса вуза и порядка 42 гектаров на Аркаиме. В летнее время возможны командировки в другие заповедники, а также экспедиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ботанический сад Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) открывает две вакансии — биолога и садовника. Информация появилась на официальной странице сада в соцсетях. Условия и требования рассказал URA.RU источник в вузе. «В ботаническом саду есть возможность устроиться на должность биолога и садовника. Основной критерий — любовь и понимание растений. Ждем претендентов!» — говорится в сообществе «Ботанический сад ЧелГУ» в соцсети «ВКонтакте». Как уточнил URA.RU источник, ботанический сад является уникальным, в нем растут более 3,5 тысяч различных растений, порядка 200 из них занесены в Красную книгу. Для биолога требуется профильное образование. Сотрудникам предлагается возможность ухаживать за садом и развивать территорию площадью около 3,5 гектаров возле главного корпуса вуза и порядка 42 гектаров на Аркаиме. В летнее время возможны командировки в другие заповедники, а также экспедиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...