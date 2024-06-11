Уникальный ботанический сад Челябинска открыл две вакансии

Ботанический сад Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) открывает две вакансии — биолога и садовника. Информация появилась на официальной странице сада в соцсетях. Условия и требования рассказал URA.RU источник в вузе.
«В ботаническом саду есть возможность устроиться на должность биолога и садовника. Основной критерий — любовь и понимание растений. Ждем претендентов!» — говорится в сообществе «Ботанический сад ЧелГУ» в соцсети «ВКонтакте».
Как уточнил URA.RU источник, ботанический сад является уникальным, в нем растут более 3,5 тысяч различных растений, порядка 200 из них занесены в Красную книгу. Для биолога требуется профильное образование. Сотрудникам предлагается возможность ухаживать за садом и развивать территорию площадью около 3,5 гектаров возле главного корпуса вуза и порядка 42 гектаров на Аркаиме. В летнее время возможны командировки в другие заповедники, а также экспедиции.
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