Рябков: действия России отрезвили Запад

Действия России принесли желаемый эффект, заявил Рябков
Решение Москвы о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) оказало отрезвляющее воздействие на западные страны. Такое заявление сделал замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«У нас есть вполне достоверные источники, подтверждающие, что результат искомый достигнут, эффект отрезвляющий и имеет место», — передает слова Рябкова РИА Новости. В МИД РФ подчеркивают, что исчезновение условий для соблюдения одностороннего моратория вынудило Россию пересмотреть свою позицию по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что страна теперь считает себя вправе принимать любые необходимые меры в отношении РСМД без каких-либо ограничений. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений западных СМИ о планах США разместить тактическое ядерное оружие в Великобритании впервые за 15 лет. Как отмечают эксперты, подобные шаги западных стран лишь подтверждают обоснованность решения России и усиливают напряженность в сфере стратегической безопасности.

