Врач рассказала, как бороться с проблемами кожи

На коже, как на самом большом органе человека, часто первыми проявляются внутренние изменения человека, и они могут принимать вид пигментных пятен, сосудистой сетки или сухости. Бороться с ними помогут: визит к врачу-косметологу, лазерная коррекция и сыворотки и мази. Об этом сообщила главный внештатный врач-косметолог Минздрава Самарской области, дерматовенеролог Ольга Колсанова.
Если пигментные пятна появились внезапно и не связаны с беременностью, то следует сходить к дерматологу, который может направить на сдачу анализов на гормоны. Резкая, быстро появляющаяся или меняющаяся пигментация может свидетельствовать о серьезном заболевании. Бороться с пигментацией помогут ретиноиды, кислоты, витамин С, азелаиновая кислота, а также фототерапия, лазерное омоложение и химические пилинги. Помимо этого, важен домашний уход и ежедневное нанесение солнцезащитных кремов, чтобы эффект был долгосрочным. Курс процедур составит врач-косметолог, отметила врач Колсанова в беседе с aif.ru.
Сосудистая сетка может указывать на слабость капилляров. Если она сопровождается высыпаниями, отеками, жжением, покраснением, то необходимо обратиться к дерматологу. Появление такой сетки не на лице, а на ногах, может указывать на появление варикоза в будущем. Скорректировать сосудистую сетку сегодня помогает лазерное удаление сосудов и фототерапия. которой склеивают поврежденные капилляры. Врач-косметолог же в данной ситуации подберет необходимый уход с противовоспалительными компонентами. В то же время важно следить за внешними факторами, например, солнцем, баней или острой едой, которые могут привести к рецидивам после лечения, подчеркнула эксперт.
Сухость кожи часто встречается у людей старше 35 лет и может быть связана не только с возрастными изменениями, но и с нарушением работы щитовидной железы, диабетом или дефицитом витаминов. Если на фоне сухости возникают ломкость ногтей, выпадение волос и усталость, врач рекомендует обследование у терапевта или эндокринолога и анализы крови на железо, витамин D, гликированный гемоглобин и гормоны щитовидки. Также причиной сухости может стать неправильный уход — частое умывание с мылом или агрессивные процедуры без восстановления барьера кожи. В основном, при сухости кожи помогает косметолог. Обезвоженной коже помогут инъекции гиалуроновой кислоты, мезотерапия с кислородными коктейлями, доставив влагу изнутри, а снаружи ее доставят альгинатные маски и концентрированные сыворотки. В период менопаузы уход должен включать увлажнение, восстановление липидного барьера, эмоленты и, возможно, гормональную терапию, рассказала врач Колсанова.
Она отметила, что изменения на коже могут быть физиологичными, а могут быть поводом для срочной диагностики. Здесь важно различать норму и отклонение от нее и не заниматься самолечением.
