Грушко назначен спецпредставителем по договору о гарантиях безопасности РФ и Беларуси

Путин назначил Грушко спецпредставителем РФ по договору о безопасности СГ
Указ вступил в силу с сегодняшнего дня
Указ вступил в силу с сегодняшнего дня

Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы МИД РФ Александра Грушко специальным представителем Российской Федерации по вопросам договора о гарантиях безопасности РФ и Беларуси в рамках Союзного государства (СГ). Об этом следует из текста распоряжения, подписанного российским лидером.

«Возложить на заместителя МИД РФ Грушко Александра Викторовича обязанности спецпредставителя России, предусмотренные пунктом 3 статьи 8 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках СГ», — следует из текста указа. Он опубликован на сайте правовой информации. Также отмечается, что данный договор о безопасности для двух стран, был подписан в Минске 6 декабря 2024 года.

Документ был опубликован сегодня, 11 августа. В силу данное распоряжение вступает с момента его подписания.

Ранее российский лидер также подписал указ, согласно которому все предметы военной формы и иного вещевого обеспечения для российской армии с 2026 года должны изготавливаться исключительно на территории России. А с 2027 года ткани для формы российских военнослужащих должны быть только отечественного производства.

