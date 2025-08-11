В Оренбурге аэропорт приостановил работу

О приостановке работы аэропорта Оренбурга сообщили в Росавиации
В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт ОРЕНБУРГ <...> ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в teleram-канале Росавиации. Отмечается, что данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.
Ранее ограничения вводились в Аэропортах Казани и Самары. Позже стало известно, что авиагавани обоих городов вернулись к прежнему режиму работы.
