11 августа писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море. Об этом написал друг Чижова, писатель Дмитрий Данилов. Ему было 58 лет.
«Сегодня ушел из жизни мой близкий друг, прекрасный писатель Евгений Чижов (Соминский). Утонул в Балтийском море», — написал Дмитрий Данилов в своем telegram-канале.
Чижов родился в Москве в 1966 году, окончил юридический факультет МГУ, какое-то время работал редактором, журналистом и переводчиком, дебютировал в 1997 году с повести «Бесконечный праздник». Его роман «Перевод с подстрочника» в 2013 году удостоился награды Союза писателей Москвы «Венец» и стал финалистом премий «Ясная поляна» и «Большая книга». Последней работой писателя стал сборник рассказов «Самоубийцы и другие шутники».
