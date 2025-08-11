Писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море

Евгений Чижов утонул в Балтийском море. Ему было 58 лет
Евгений Чижов утонул в Балтийском море. Ему было 58 лет

11 августа писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море. Об этом написал друг Чижова, писатель Дмитрий Данилов. Ему было 58 лет.

«Сегодня ушел из жизни мой близкий друг, прекрасный писатель Евгений Чижов (Соминский). Утонул в Балтийском море», — написал Дмитрий Данилов в своем telegram-канале. 

Чижов родился в Москве в 1966 году, окончил юридический факультет МГУ, какое-то время работал редактором, журналистом и переводчиком, дебютировал в 1997 году с повести «Бесконечный праздник». Его роман «Перевод с подстрочника» в 2013 году удостоился награды Союза писателей Москвы «Венец» и стал финалистом премий «Ясная поляна» и «Большая книга». Последней работой писателя стал сборник рассказов «Самоубийцы и другие шутники».

