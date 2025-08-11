Умер экс-посол по особым поручениям Урнов

Андрей Урнов умер на 88-м году жизни
Андрей Урнов умер на 88-м году жизни

На 88-м году жизни умер бывший посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Урнов. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России. 

«Руководство министерства иностранных дел Российской Федерации и Рабочая группа по Каспийскому морю с глубоким прискорбием сообщает, что на 88-м году скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Андрей Юрьевич Урнов», — говорится в сообщении ведомства. Экс-посол умер 10 августа.

Андрей Урнов окончил МГИМО МИД СССР и начал свой профессиональный путь в 1961 году в Международном отделе ЦК КПСС. За свою карьеру Урнов успел поработать на разных должностях: во время работы в Международном отделе он прошел путь от младшего референта до заместителя заведующего отделом, в девяностые и нулевые годы работал послом в Намибии и Армении, в составе группы послов по особым поручениям, руководил рабочей группой по Каспийскому морю.

