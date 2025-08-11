Российским семьям хотят отдать места в детсадах раньше мигрантов

В ГД внесли законопроект о приоритете россиян при зачислении в детсады
Большинство прибывающих в Россию семей мигрантов являются многодетными, что дает им право первоочередного зачисления, считают депутаты
В Госдуму внесли законопроект, по которому российские дети будут иметь преимущество при зачислении в детские сады по сравнению с детьми мигрантов. Текст документа, предложенного ЛДПР, размещен в думской электронной базе.

«Обоснование приоритетного зачисления российских детей в дошкольные учреждения основано на необходимости защиты прав граждан, укрепления национальной идентичности, социальной справедливости и эффективности использования образовательных ресурсов. Такой подход обеспечивает баланс между правами граждан Российской Федерации и иностранцев или лиц без гражданства, при этом подчеркивая приоритет интересов граждан России», — сказано в документе.

Авторы инициативы считают, что сейчас в детсады в первую очередь принимают детей многодетных семей, а большинство таких семей среди приезжих. Из-за этого россияне с одним или двумя детьми иногда не могут устроить ребёнка в ближайший садик. Также отмечается, что в некоторых районах мест в детсадах не хватает, и их занимают, в том числе, дети иностранных граждан. Законопроект, по словам авторов, должен защитить права россиян, укрепить национальную идентичность и обеспечить социальную справедливость.

