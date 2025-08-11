Полиция задержала хулиганов, издевавшихся над ребенком-аутистом в Челябинске и избивших его защитника

СК возбудил дело об избиении подростка на площади Революции в Челябинске
Два 17-летних челябинца, избивших парня на площади Революции, задержаны
Сотрудники полиции и СКР нашли и задержали двух молодых челябинцев, издевавшихся над ребенком-аутистом и избивших подростка, пытавшегося защитить инвалида. Об этом сообщили в пресс-службах силовых ведомств.

Как сообщалось в СМИ и соцсетях, вечером 9 августа в подземном переходе на Площади Революции несколько подростков напала на парня, вступившегося за мальчика-аутиста, ставшего предметом их издевательств. Тогда те переключились на защитника, избили до потери сознания и ударили металлическим предметом по голове.

«Информация о произошедшем поступила в Отдел полиции «Советский» УМВД России по г. Челябинску. В результате принятых мер реагирования полицейские установили личности злоумышленников и адреса их проживания в областном центре. Ими оказались двое 17-летних уроженцев города Челябинска», — сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

«По данному факту в следственном отделе по Советскому району Челябинска и незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следователем выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся», — добавили в пресс-службе управления Следкома по региону.

