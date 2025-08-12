Пермяк отсудил 3,8 млн рублей у подрядчика за недостроенный дом

Строительная компания не завершила возведение дома в срок
Строительная компания не завершила возведение дома в срок

Житель Перми нанял ООО «Удача» для строительства загородного дома. Но подрядчик нарушил сроки и не завершил возведение жилья, так как у него закончились деньги. Тогда мужчина подал заявление в суд и отсудил у застройщика 3,8 млн рублей, сказано в решении Свердловского районного суда Перми, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.

«В июне 2021 года пермяк и ООО „Удача“ заключили договор на строительство одноэтажного дома из газобетона. Мужчина заплатил аванс 2,1 млн рублей. В июле 2024 года подрядчик заявил, что у него нет денег для продолжения строительства. Пермяк подал иск в суд. Суд решил взыскать в пользу мужчины 3,8 млн рублей», — сказано в документах.

Уточняется, что сначала у пермяка были претензии к строительству фундамента, и он не стал подписывать акт выполненных работ. Потом подрядчик не полностью возвел стены с перегородками и сорвал сроки. По условиям договора, если одна из сторон нарушает сроки, вторая может расторгнуть договор в одностороннем порядке. Пермяк посчитал, что «Удача» не отработала часть оплаченной суммы в размере 1,3 млн рублей, и потребовал у компании через суд вернуть эти деньги, а также неустойку и штраф, которые составили в сумме 3,8 млн рублей. Суд удовлетворил требования мужчины.

