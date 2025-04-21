Мэрия Челябинска разрешила строить новый 10-этажный ЖК в Киргородке. Карта

Новый ЖК власти Челябинска разрешили строить на месте старого дома в Киргородке
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10-этажный ЖК планируется возвести на улице Артиллерийской
10-этажный ЖК планируется возвести на улице Артиллерийской Фото:

Мэрия Челябинска разрешила строить 10-этажный ЖК на месте старого дома в Киргородке на улице Артиллерийской. Проект, согласно которому разрешено высотное строительство, одобрен в результате общественных обсуждений, сообщается на сайте мэрии.

«Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства в территориальной зоне высотной жилой застройки в зонах развития по улице Артиллерийской, дом 91 в Тракторозаводском районе Челябинска. Инициатор проекта — ООО „Флагман“», — сообщается на сайте мэрии.

Градостроительная комиссия разрешила застройщику ООО «Флагман» возвести новый жилой комплекс на месте старого дома в результате общественных обсуждений. В обсуждениях не приняло участие ни одного человека. Площадь участка под застройку — 1 830 квадратных метров, кадастровая стоимость — более 10 миллионов рублей. Двухэтажный дом на улице Артиллерийской, 91, который планируется снести под строительство нового ЖК, был построен в 1949 году. Жилая площадь многоквартирного дома — 876 квадратных метров.

На месте старого двухэтажного дома в Киргородке застройщик ООО «Флагман» построит новый жилой комплекс
На месте старого двухэтажного дома в Киргородке застройщик ООО «Флагман» построит новый жилой комплекс
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Мэрия Челябинска разрешила строить 10-этажный ЖК на месте старого дома в Киргородке на улице Артиллерийской. Проект, согласно которому разрешено высотное строительство, одобрен в результате общественных обсуждений, сообщается на сайте мэрии. «Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства в территориальной зоне высотной жилой застройки в зонах развития по улице Артиллерийской, дом 91 в Тракторозаводском районе Челябинска. Инициатор проекта — ООО „Флагман“», — сообщается на сайте мэрии. Градостроительная комиссия разрешила застройщику ООО «Флагман» возвести новый жилой комплекс на месте старого дома в результате общественных обсуждений. В обсуждениях не приняло участие ни одного человека. Площадь участка под застройку — 1 830 квадратных метров, кадастровая стоимость — более 10 миллионов рублей. Двухэтажный дом на улице Артиллерийской, 91, который планируется снести под строительство нового ЖК, был построен в 1949 году. Жилая площадь многоквартирного дома — 876 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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