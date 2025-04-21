Мэрия Челябинска разрешила строить 10-этажный ЖК на месте старого дома в Киргородке на улице Артиллерийской. Проект, согласно которому разрешено высотное строительство, одобрен в результате общественных обсуждений, сообщается на сайте мэрии.
«Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства в территориальной зоне высотной жилой застройки в зонах развития по улице Артиллерийской, дом 91 в Тракторозаводском районе Челябинска. Инициатор проекта — ООО „Флагман“», — сообщается на сайте мэрии.
Градостроительная комиссия разрешила застройщику ООО «Флагман» возвести новый жилой комплекс на месте старого дома в результате общественных обсуждений. В обсуждениях не приняло участие ни одного человека. Площадь участка под застройку — 1 830 квадратных метров, кадастровая стоимость — более 10 миллионов рублей. Двухэтажный дом на улице Артиллерийской, 91, который планируется снести под строительство нового ЖК, был построен в 1949 году. Жилая площадь многоквартирного дома — 876 квадратных метров.
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