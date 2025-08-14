Гладков: в результате атаки дронов ВСУ погиб один и пострадали трое человек

В результате атаки украинских беспилотников на территории Белгородской области погиб один и пострадали трое мирных жителей. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, инциденты произошли в селах Пристень и Болдыревка.
«В результате очередных террористических ударов ВСУ погиб один и ранены три мирных жителя», — написал Гладков в своем telegram-канале. По словам главы региона, в Пристени два легковых автомобиля подверглись атаке. В результате одного из ударов погиб мужчина — он умер на месте происшествия до приезда медиков.
Кроме того вследствие атаки на второй автомобиль в этом же населенном пункте ранены двое. У женщины диагностированы минно-взрывная травма и незначительные ожоги руки, у мужчины — минно-взрывная травма и ссадины рук и ног. Пострадавшим оказали медицинскую помощь в Валуйской центральной районной больнице, после чего отпустили домой на амбулаторное лечение. Автомобиль полностью уничтожен огнем.
Еще один житель области получил травмы при атаке дрона на машину в районе села Болдыревка. Пострадавший мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода с минно-взрывной травмой и баротравмой. В результате удара у транспортного средства повреждены остекление и кузов.
Ранее Следственный комитет открыл уголовные дела по факту террористических актов, совершенных при использовании беспилотников против гражданских объектов в городах Ростов-на-Дону и Белгород 14 августа. По данным ведомства, украинские националисты применили дроны, оснащенные взрывными устройствами, для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры в указанных городах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.