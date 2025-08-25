Рейсы «Уральских авиалиний» массово переносят в аэропорту Екатеринбурга. Скрин

Рейсы задержали вечером 25 августа
Рейсы задержали вечером 25 августа

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 25 августа задержали пять рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии». Информация об этом находится на онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, перенесены вылеты в Душанбе (U6-2953), Хабаровск (U6-173), Владивосток (U6-571), Бишкек (U6-2985) и Худжанд (U6-2955). Рейсы отстают от изначального расписания от 40 минут до двух часов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Ответ ожидается.

