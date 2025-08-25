Футбольный клуб «Урал» разгромил «Волгу» (Ульяновск) — дебютанта «Pari Первой лиги» (бывшая ФНЛ). Итоговый счет 4:0. Матч проходил на «Екатеринбург-Арене» при 13,5 тысячах зрителей, передает корреспондент URA.RU.
В заявке отсутствовал лучший бомбардир и игрок прошлого чемпионата Мартин Секулич. Он травмировался в прошлой игре «Урала» с московским «Торпедо», в которой уральцы потерпели первое поражение в новом сезоне. И без него «шмели» активно начали встречу и повели в счете уже на пятой минуте. После прострела полузащитника уральцев Егора Мосина мяч в ворота срезал защитник гостей Айдар Хабибуллин.
На 23-й минуте игрок середины поля хозяев Роман Акбашев замкнул головой навес партнера. Счет стал 2:0. Третий мяч в сетку ульяновцев забил нападающий Максим Воронов, обыграв вратаря соперника один в один на 52-й минуте. Через 13 минут Воронов оформил дубль.
Екатеринбуржцы идут вторыми в лиге с 15 очками. Их на три очка опережает «Факел» из Воронежа, который покинул Премьер-лигу спустя два сезона. «Волга» же расположилась на 14 строчке — четыре очка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!