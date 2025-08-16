«Мир через силу»: на Украине высказались о договоренностях Путина и Трампа

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Сибига заявил о необходимости усилить давление на Россию и добиться «мира через силу». Об этом написал сам глава МИД.

«Путин слишком много лгал в прошлом и полностью обесценил свое слово. Именно поэтому стратегия мира через силу остается нашим приоритетом», — сказано в сообщении.

Кроме того, Сибига также сообщил, что встреча между президентами Украины и США в ближайший понедельник очень важна. Он также выразил благодарность союзникам за поддержку и подчеркнул важность трансатлантического единства для достижения устойчивой безопасности.

