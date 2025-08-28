В Екатеринбурге подросток выстрелил в сверстника из пистолета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оружие оказалось пневматическим (архивное фото)
Оружие оказалось пневматическим (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Академика Ландау (Академический район) между подростками завязался конфликт, переросший в стрельбу. Один из них выстрелил из пневматического пистолета в спину оппонента, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Заявление по факту инцидента зарегистрировано в отделе полиции №4. В настоящее время сотрудники ПДН устанавливают всех участников происшествия», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что подросток серьезных повреждений не получил, от госпитализации родители отказались. По итогам проверки правоохранители примут обоснованное решение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Академика Ландау (Академический район) между подростками завязался конфликт, переросший в стрельбу. Один из них выстрелил из пневматического пистолета в спину оппонента, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Заявление по факту инцидента зарегистрировано в отделе полиции №4. В настоящее время сотрудники ПДН устанавливают всех участников происшествия», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что подросток серьезных повреждений не получил, от госпитализации родители отказались. По итогам проверки правоохранители примут обоснованное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...