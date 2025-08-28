В Екатеринбурге подросток выстрелил в сверстника из пистолета

В Екатеринбурге на улице Академика Ландау (Академический район) между подростками завязался конфликт, переросший в стрельбу. Один из них выстрелил из пневматического пистолета в спину оппонента, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.
«Заявление по факту инцидента зарегистрировано в отделе полиции №4. В настоящее время сотрудники ПДН устанавливают всех участников происшествия», — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что подросток серьезных повреждений не получил, от госпитализации родители отказались. По итогам проверки правоохранители примут обоснованное решение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!