Под Нижним Тагилом загадочно пропал подросток, его ищут почти две недели. Фото

В Кушве почти две недели не могут найти 16-летнего парня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Местонахождение подростка неизвестно с 17 августа (архивное фото)
Местонахождение подростка неизвестно с 17 августа (архивное фото) Фото:

В Кушве (Свердловская область) бесследно пропал 16-летний Юрий Макаров. Последний раз его видели 16 августа, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал 16-летний Макаров Юрий Максимович. С 17 августа 2025 года его местонахождение неизвестно», — написали поисковики в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры уточнили, что парень может находиться в одном из городов региона. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кушве (Свердловская область) бесследно пропал 16-летний Юрий Макаров. Последний раз его видели 16 августа, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти подростка! Пропал 16-летний Макаров Юрий Максимович. С 17 августа 2025 года его местонахождение неизвестно», — написали поисковики в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры уточнили, что парень может находиться в одном из городов региона. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...