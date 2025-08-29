Местонахождение подростка неизвестно с 17 августа (архивное фото)
В Кушве (Свердловская область) бесследно пропал 16-летний Юрий Макаров. Последний раз его видели 16 августа, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал 16-летний Макаров Юрий Максимович. С 17 августа 2025 года его местонахождение неизвестно», — написали поисковики в соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры уточнили, что парень может находиться в одном из городов региона. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.
