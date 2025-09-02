В МВД перечислили пять правил для защиты от мошенников

Входящие звонки с неофициальных телефонных номеров компаний нр6жно пропускать, заявили в киберполиции
Для того, чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, нужно иметь внимательность при общении с неизвестными лицами. Так, получив тревожное или заманчивое сообщение от злоумышленников, следует нарушить преступную схему, сбросив звонок. Об этом сообщили в пресс-службе управления по противодействию неправомерному использованию информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. 

«Прервав разговор, вы фактически разрушаете схему», — говорится в сообщении министерства. Информация размещена в telegram-канале. В числе основных советов — использование так называемой «паузы». При получении сомнительного сообщения нужно взять короткую паузу, сделать глубокий вдох и заявить в разговоре с мошенником, о том, что звонок для уточнения информации будет совершен через официальный номер той или иной компании. В ведомстве также настоятельно советуют не перезванивать по контактам, указанным в смс-сообщениях. Как заявили в киберполиции, полторы минуты на проверку информации могут уберечь от финансовых потерь.

Для повышения собственной безопасности специалисты МВД советуют регулярно знакомиться с актуальными мошенническими схемами. «Чем больше вы знакомы со схемами обмана, тем легче их узнаете. Подписка на официальные ресурсы о безопасности формирует „цифровой иммунитет“, — подчеркивается в сообщении. Кроме того, рекомендуется подключать антифрод-сервисы, использовать двухфакторную аутентификацию и своевременно обновлять используемые приложения.

Ранее в Минцифры РФ сообщили, что с 1 сентября вступили в силу новые меры, направленные на усиление защиты граждан от кибермошенничества. Одним из ключевых нововведений стал механизм самозапрета на оформление сим-карт. Теперь любой гражданин может самостоятельно установить ограничение на заключение договоров об оказании услуг связи на свое имя. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или в некоторых многофункциональных центрах (МФЦ). Снять самозапрет можно только очно, обратившись в МФЦ.

Для повышения безопасности пользователей портала «Госуслуги» изменился порядок отправки смс-кода для смены пароля. Теперь он приходит не только после завершения телефонного вызова, но и с временной задержкой. Это сделано для того, чтобы снизить риск социальной инженерии: мошенники часто пытаются выманить код, удерживая внимание жертвы по телефону.

