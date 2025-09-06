Вывезенных на Украину курян принуждали к допросам

Жителей поселка Мирный в Курской области насильно вывезли в Сумскую область Украины после ракетного удара по интернату в Судже. Там, по словам жительницы приграничья Валентины Ревиной, самой полгода находившейся в плену, они подвергались многочисленным допросам со стороны украинских властей.
«Когда мы только приехали туда, разные инстанции нас проверяли. Задавали вопросы, как выезжали, кто нас вывозил, почему не уехали [из курского приграничья]», — цитирует агентство ТАСС слова Ревиной. Также она поделилась что к ней и другим курянам приходили некие люди, которые пытались выведать, зачем те приехали на Украину.
Кроме того, жители приграничных районов Курской области, вывезенные в Сумскую область после ракетного удара по интернату в Судже, сообщали, что украинские власти оформляли им фальшивые документы о самовольном пересечении границы. Такие меры позволяли украинской стороне не признавать их пленными, а возвращение на родину происходило лишь после обмена между Россией и Украиной.
