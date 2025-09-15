Путин рассказал о яркой тенденции с инфляцией в России

В России заметно снизилась инфляция. Об заявил президент России Владимир Путин сообщил на совещании по экономическим вопросам.
«Что касается инфляции, то здесь тенденция достаточно яркая. Если в июле рост потребительских цен составил 8,8%, то в августе — 8,1%. А сейчас траектория снижения инфляции — ниже прогнозов правительства и Банка России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат», — подчеркнул президент. Путин отметил, что умеренная динамика цен должна способствовать росту деловой и инвестиционной активности. Он подчеркнул значимость текущей ценовой конъюнктуры для формирования устойчивых темпов экономического роста.
С начала года средние ставки по вкладам в российских банках достигли минимальных значений. Наибольшее снижение ставки произошло по трехлетним вкладам, а именно на 7,44 процентных пункта.
Ранее Президент во время Восточного экономического форума заявил о росте экономики в стране и минимальной инфляции. Он заявил, что если инфляция начнет стремительно расти, это приведет к отсутствию прогнозируемости даже на ближайшие 10 дней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.