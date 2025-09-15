Путин рассказал о яркой тенденции с инфляцией в России

Путин: инфляция в России снижается
Путин заявил о снижении инфляции в России
Путин заявил о снижении инфляции в России

В России заметно снизилась инфляция. Об заявил президент России Владимир Путин сообщил на совещании по экономическим вопросам.

«Что касается инфляции, то здесь тенденция достаточно яркая. Если в июле рост потребительских цен составил 8,8%, то в августе — 8,1%. А сейчас траектория снижения инфляции — ниже прогнозов правительства и Банка России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат», — подчеркнул президент. Путин отметил, что умеренная динамика цен должна способствовать росту деловой и инвестиционной активности. Он подчеркнул значимость текущей ценовой конъюнктуры для формирования устойчивых темпов экономического роста.

С начала года средние ставки по вкладам в российских банках достигли минимальных значений. Наибольшее снижение ставки произошло по трехлетним вкладам, а именно на 7,44 процентных пункта.

Ранее Президент во время Восточного экономического форума заявил о росте экономики в стране и минимальной инфляции. Он заявил, что если инфляция начнет стремительно расти, это приведет к отсутствию прогнозируемости даже на ближайшие 10 дней. 

