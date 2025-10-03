С 7 по 19 октября в Перми будут на время отключать холодную воду. На сетях проведут ремонтные и восстановительные работы. Об этом сообщается на сайте «Новогор Прикамье».
«Во вторник, 7 октября, с 9:30 до 19:30 холодное водоснабжение отключат по улице Куйбышева, 109, 111, 111а. До 10:00 8 октября воды не будет в доме по улице Трамвайной, 3. С 9:30 до 19:30 8 октября отключение запланировано в домах по улицам Косьвинской, 1а, Краснополянской, 32, Пихтовой, 18», — говорится на сайте компании.
С 9:00 до 20:00 9 октября без воды останутся дома по улицам Архитектора Свиязева, 30 и Чердынской (№17, 21, 24, 27, 28, 29). С 9:30 до 19:30 ее отключат по улицам Козьмы Минина, 3, Краснополянской (№8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 26) и Кустовой (№2, 3, 7), а с 10:00 до 19:00 — по улицам Бажова, 8, Красноводской, 36, Лузанскому переулку, 17 и Хабаровской (№240, 262).
С 10:00 10 октября на сутки воду отключат по улицам:
- Голева, 5а, 13а, 17;
- шоссе Космонавтов, 63, 65, 84, 84а, 86, 86а, 88, 90, 90а, 92, 94, 94а, 96, 98, 100, 102, 104;
- Крисанова, 73, 73а;
- Кронштадской, 4, 12, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 51, 53;
- Крылова, 15, 15а, 17;
- Плеханова, 63а, 65, 66, 69, 70, 70а, 71, 73;
- Полевой, 5, 7, 10;
- Рабочей, 9, 9в.
С 10:00 11 октября сутки не будет воды по улицам Екатерининской (№49, 51, 53а, 62, 62в, 64), Луначарского, 24, Пермской, 64 и Сибирской (№12, 14, 16). До 18:00 ее отключат по улицам Днепровской (№32, 41/1, 43), Лесопарковому переулку (№2, 4, 18), Пышминской, 12 и Рионской, 4.
С 10:00 до 17:00 14 октября водоснабжение пропадет по улицам:
- Абаканской, 37;
- Заречной (Дзержинский район), 11;
- Красноборской, 77;
- 2-я Красноборской, 3;
- Ленвинскому переулку, 35;
- Нижнетавдинской, 8;
- Путейской, 45;
- 2-я Путейской, 31;
- Сортировочной, 40;
- Хабаровской, 7.
С 9:00 до 19:00 15 октября отключение будет по улицам Мира (№6, 8, 8а, 8б, 10, 10а), Стахановской, 51а, Чайковского (№7, 8, 10, 17, 17а). На сутки с 17 октября отключение планируется по улице Емельяна Ярославского (№10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 10/7, 10/8). С 9:00 18 октября на 24 часа вода пропадет в домах №25, 27 по улице Карпинского и №1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15 по улице Стахановской.
С 10:00 ее сутки не будет по улицам:
- Бригадирской, 8;
- Загарьинской, 3;
- Коломенской, 14, 16;
- Косьвинской, 11, 13;
- Краснополянской, 28, 30, 35, 36, 39;
- Пихтовой, 28а, 30а, 34;
- Дружбы, 17, 21, 23, 25, 27;
- Крупской, 41, 43, 45, 47, 49;
- Студенческой, 28;
- Технической, 10, 12.
С 9:00 до 19:00 19 октября воды не станет по улицам:
- Кабельщиков, 83, 85, 85а, 87, 89, 89а, 95;
- Карбышева, 74, 76/1, 76/2, 76/3, 78/1, 78/2, 78/3, 78а, 80/1, 80/2, 82/1, 82/2, 84, 86, 88, 88а;
- Луговского, 3, 134, 136;
- Репина, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69, 70, 70а, 71, 72, 73, 74а, 75, 76.
