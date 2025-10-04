Мэрию Лос-Анджелеса срочно эвакуировали из-за странного мужчины в автомобиле

В Лос-Анджелесе экстренно эвакуировали мэрию и посетителей местного парка после того, как на территорию заехал подозрительный мужчина со знаком, отсылающим к президенту США Дональду Трампу и, предположительно, кислородным баллоном в салоне авто. В связи с этим были приняты меры для предотвращения жертв от потенциального взрыва. Однако его не произошло.
«Меня проинформировали о произошедшем инциденте снаружи мэрии, которую в настоящее время эвакуируют из соображений безопасности», — написала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс. Ее слова передает New York Times. Известно, что подозрительный мужчина заехал на тротуар возле здания мэрии. Окружающие обратили внимание на предмет в салоне автомобиля, похожий на кислородный баллон.
Спустя два часа мужчина был задержан. Им оказался пожилой человек. В результате никто не пострадал.
