Мэрию Лос-Анджелеса срочно эвакуировали из-за странного мужчины в автомобиле

NYT: в Лос-Анджелесе эвакуировали мэрию из-за человека с кислородным баллоном
Мэрию Лос-Анжелеса эвакуировали из-за мужчины с кислородным баллоном (архивное фото)
Мэрию Лос-Анжелеса эвакуировали из-за мужчины с кислородным баллоном (архивное фото)

В Лос-Анджелесе экстренно эвакуировали мэрию и посетителей местного парка после того, как на территорию заехал подозрительный мужчина со знаком, отсылающим к президенту США Дональду Трампу и, предположительно, кислородным баллоном в салоне авто. В связи с этим были приняты меры для предотвращения жертв от потенциального взрыва. Однако его не произошло. 

«Меня проинформировали о произошедшем инциденте снаружи мэрии, которую в настоящее время эвакуируют из соображений безопасности», — написала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс. Ее слова передает New York Times. Известно, что подозрительный мужчина заехал на тротуар возле здания мэрии. Окружающие обратили внимание на предмет в салоне автомобиля, похожий на кислородный баллон.

Спустя два часа мужчина был задержан. Им оказался пожилой человек. В результате никто не пострадал. 

