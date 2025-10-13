Россиян предупредили о новых схемах мошенничества на сайтах знакомств

Злоумышленники могут найти жертв и на сайтах знакомств. Они втираются в доверие жертв, после чего получают личные данные и шантажируют. Об этом рассказали в УБК МВД России.
«Мошенники выстраивают доверительное общение, получают интимные фото или личные данные, а затем начинают шантажировать — требуют деньги за „молчание“», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что жертва под давлением переводит чек о первом переводе в Telegram-бот, после чего мошенники угрожают, что средства ушли как спонсирование ВСУ. Далее за молчание «ценник» повышается.
Также существует еще один способ, но чаще всего его используют против несовершеннолетних. Мошенники узнают геопозицию и угрожают передать информацию разведке или «направить беспилотники» к жертве.
В ведомстве посоветовали гражданам задумываться над тем, с кем ведется общение. Также не отправлять малознакомым людям личную информацию или откровенный контент. Помимо этого, следует проверять, действительно ли ведется переписка с человеком, а не с фальшивым профилем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.