Россиян предупредили о новых схемах мошенничества на сайтах знакомств

УБК МВД РФ: мошенники обманывают жертв через сайты знакомств
Злоумышленники могут найти жертв и на сайтах знакомств. Они втираются в доверие жертв, после чего получают личные данные и шантажируют. Об этом рассказали в УБК МВД России. 

«Мошенники выстраивают доверительное общение, получают интимные фото или личные данные, а затем начинают шантажировать — требуют деньги за „молчание“», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что жертва под давлением переводит чек о первом переводе в Telegram-бот, после чего мошенники угрожают, что средства ушли как спонсирование ВСУ. Далее за молчание «ценник» повышается.

Также существует еще один способ, но чаще всего его используют против несовершеннолетних. Мошенники узнают геопозицию и угрожают передать информацию разведке или «направить беспилотники» к жертве.

В ведомстве посоветовали гражданам задумываться над тем, с кем ведется общение. Также не отправлять малознакомым людям личную информацию или откровенный контент. Помимо этого, следует проверять, действительно ли ведется переписка с человеком, а не с фальшивым профилем.

