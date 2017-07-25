13:33 25 июля 2017 0

Не очень приметный в масштабах страны банк умудрился вбить клин между двумя влиятельнейшими федеральными структурами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Деловое сообщество и силовики, как ни странно, объединены общими эмоциями. Они смотрят увлекательный сериал — углубляющееся противостояние двух величественных контор: Центробанка и Генпрокуратуры РФ из-за обычного регионального банка. Последние пару недель два могучих ведомства боролись за банк между собой, но 25 июля в игру вступила сама «Югра»: подан иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконными решения ЦБ. Однако наблюдатели уверены, что ситуация с «Югрой» — это частный случай, простая попытка прокурорских сохранить свои деньги. «Наезд» не приведет к изменениям в руководстве Центробанка, но и старейший региональный банк тоже не спасет.

Банк мог позволить себе даже спонсировать хоккейную команду. Все это делалось ради репутации Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Краткая история конфликта: 10 июля ЦБ РФ ввел в банке временную администрацию и наложил мораторий на выплату средств кредиторам. Регулятор заподозрил «Югру» в недостоверной отчетности, усмотрел признаки вывода активов и манипуляцию со вкладами. Топ-менджмент «Югры» сразу же пошел на сотрудничество с Центробанком, заявив о готовности оздоровить банк. Но поздно вечером 19 июля Генпрокуратура у ЦБ потребовала отменить приказы ЦБ и, по сути, вернуть банк на рынок. 20 июля должны были начаться выплаты вкладчикам, после прокурорского поручения в банки-агенты от агенства по страхованию вкладов поступил приказ этого не делать, но выплаты вкладчикам все равно начались. 21 июля Центробанк отказался исполнять предписание Генпрокуратуры. Новый поворот — теперь уже региональный банк подает в суд на всесильный Центробанк. Хотя конкретные исковые требования пока не озвучены, смысл, в принципе, ясен: признать незаконным введение внешней администрации и, по сути, остановку работы банка на открытом рынке. Все эти действия можно считать началом большого конфликта между двумя сильными ведомствами, которые ранее практически не пересекались.

Например, за банк «Пересвет», где хранились деньги энергокомпаний и русской православной церкви, прокурорские не заступились Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Югра» основана в 1990 году, мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин (российский предприниматель белорусского происхождения, входящий в число 100 богатейших людей России согласно рейтингу журнала Forbes 2016 года). «Югра», наряду с ФК «Открытие» и Сбербанком, был одним из крупнейших в ХМАО. По информации ЦБ, объем вкладов в «Югре» на 1 июня оценивался в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых попадали под страховой случай, произошедший с банком 10 июля.

Надзорное ведомство впервые вступилось за региональный банк, хотя отзывы лицензий у таких структур давно приняли массовый характер. До 19 июля 2017 года считалось, что ЦБ лучше всех в стране знает, как зачищать финансовую сферу. «Ни разу Генпрокуратура не вмешивалась в дела Центробанка, который наводил порядок в банковском секторе. Исключение составляет лишь небольшая и скорее техническая работа — например, надзорное ведомство вмешалось в процесс, когда агентом по возврату денег вкладчикам „Траста“ стал „Альфа-банк“, но там все закончилось тем, что ЦБ немного исправил документы», — вспоминает Дмитрий Галушко из фингруппы «Газпром».

Действительно,

Генпрокуратура осталась в стороне в истории с банком «Пересвет», где хранили деньги представители РПЦ, с банком «Народный кредит»,

за махинации с деньгами которого был арестован глава «Корпорации развития» Сергей Маслов. А ведь считается, что его покровитель — глава «Транснефти», служивший вместе с президентом в Дрездене Николай Токарев. У наблюдателей возникает закономерный вопрос — почему все же «Югра»?

В банковской сфере корреспонденту «URA.RU» дали понять, что, возможно, действия ЦБ по отношению к «Югре» были чрезмерными, что и попыталась оспорить прокуратура.

С тем, что нарушения банка «Югра» не совсем привычны для рынка, согласны и в Ассоциации региональных банков «Россия».

Вообще-то жесткие меры реагирования ЦБ в основном применяет к тем банкам, которые нарушают нормативы или подозреваются в отмывании денег. Алина Ветрова, первый вице-президент, член правления Ассоциации «Россия» сказала «URA.RU», что у «Югры» формально такого не было.

«Югра» не смогла забрать у Генпрокуратуры последнее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако в профсообществе знали, что у ханты-мансийского банка дела обстоят не очень хорошо. «У него были проблемы довольно долгое время», — отмечает руководитель группы банковских рейтингов Ассоциации кредитно-рейтинговых агентств (АКРА) Кирилл Лукашук. «Переговоры о судьбе „Югры“ шли несколько месяцев», — уверяет политолог Евгений Минченко.

Жители ХМАО, основного региона присутствия банка, говорят, что ничего такого заметно не было. «Банк до последнего работал в стабильном режиме, более того, ассоциировался с надежностью у вкладчиков, представителей малого и среднего бизнеса во многих регионах Урала и Сибири», — говорит Владимир Сысоев, депутат Госдумы от одного из самых богатых регионов России.

Именно Сысоева можно поздравить с небольшой аппаратной победой — он был одним из инициаторов обращения депутатов Госдумы в несколько ведомств, в том числе и в Генпрокуратуру. Народные избранники пытались узнать о проводимых проверках «Югры», выявленных нарушениях и принимаемых мерах по защите интересов вкладчиков, кредиторов и государства. Для него решение Генпрокуратуры стало, похоже, неожиданностью. Он пока не очень понимает, что будет дальше, однако, если банк все же не спасут, это станет тяжелым последствием для обычных людей.

«170 миллиардов вкладов — это стало бы самой крупной потерей денег. Огромный ущерб был бы нанесен бюджету, малому и среднему бизнесу», — говорит он «URA.RU». Он уверен, что прокуратура поступила правильно, а Центробанк должен системно работать на предупреждение проблем у банков, а не вводить там сразу временную администрацию.

Собеседники агентства в приватных разговорах уверяют, что надзорное ведомство решилось пойти против всесильного в финансовой схеме Центробанка, потому что именно в «Югре» хранились личные средства высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры.

Главе Центробанка ничего не угрожает — от конфликта с Генпрокуратурой она только выиграла Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рынок это понимает и ждет, что конфликт из-за «Югры» приведет к отставке Эльвиры Набиуллиной.

Политолог Евгений Минченко сказал «URA.RU», что категорически не согласен с этой позицией. Он считает, что в противостоянии ЦБ и Генпрокуратуры глава Центробанка Набиуллина занимает более сильную позицию.

«После начала выплаты вкладчикам ситуацию с банком уже не вернуть на исходные позиции. В том числе и это делает позицию главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной более сильной. Кроме того, она решает поставленную президентом задачу зачистки проблемных банков, и ее союзники в этой работе -например, глава Сбербанка Греф и финансово-экономический блок правительства», — пояснил Минченко. Он говорит, что Набиуллина вообще выигрывает:

«Генпрокуратура в последнее время стала объективно гораздо сильнее. Но даже это играет на руку ЦБ: он не последнее же забирает», — иронизирует политконсалтер.

Однако сейчас ситуация патовая, восстановление работы банка, по сути, невозможно — репутация разрушена. «Ведь даже если ЦБ удовлетворит требования Генпрокуратуры, снимет мораторий и отзовет внешнюю администрацию, это не означает, что банк сможет работать в нормальном режиме, — говорит Кирилл Лукашук. — Фактически, когда регулятор заявляет на весь рынок о серьезных проблемах, говорить о нормальной работе кредитного учреждения в будущем уже не приходится.

Доверие подорвано, вкладчики придут, только чтобы забрать деньги».

Но и сильного влияния на рынок история с «Югрой» иметь не будет. «Вряд ли Генпрокуратура будет так заступаться за все остальные банки, у которых могут возникнуть проблемы. Пока мы видим, что речь идет больше о частном случае, чем о системном подходе надзорного органа», — уверен Лукашук.