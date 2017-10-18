«Остров с храмом стал бы ломом, который пробивает гидрозащиту метро»

18:51 18 октября 2017 0

Забивание свай рядом со станцией метро поставило бы под угрозу не только ее существование, но и целостность окружающих сооружений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инициаторы строительства храма святой великомученицы Екатерины стали рассматривать варианты расположения культового здания вне городского пруда, из-за угрозы, которую их проект создавал для метрополитена. Об этом «URA.RU» рассказал источник в инициативной группе, и подтвердил представитель регионального правительства. Ранее обсуждалось, что храм к 300-летию Екатеринбурга должен появиться на насыпном острове в акватории пруда, но накануне губернатор Евгений Куйвашев предложил перенести его на набережную.

Храм поставят в месте, где он не будет угрожать всей окружающей его инфраструктуре — у здания Драмтеатра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Особое внимание к строительству связано с несколькими акциями, которые провели противники работ: они собирали горожан «обнимать» пруд. Сегодня самые известные из выступавших одобрили решение губернатора, трактуя его, как победу своего протеста, призывая продолжать борьбу. Во вторник Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл высказал надежду, что перенос места строительства отрезвит городское сообщество и подвигнет противников к диалогу с церковью.

При этом источник нашего агентства утверждал, что истинная причина переноса кроется в результатах геологических изысканий, проводившихся летом. Один из участников совещания у губернатора подтверждает: ключевым выводом в мероприятии было не решение о месте, а подтверждение основной позиции — храму быть.

Частично с контаргументами по насыпному острову ознакомлен и «Комитет Городского пруда». Накануне его активисты получили ответ трех представителей Уральского отделения Российской академии наук. В своем заключении сотрудники лабораторий сейсмометрии и геодинамики настаивают, что забивка свай в дно реки могла нанести непоправимый ущерб окружающему пространству.

«Выбор места строительства Собора во имя святой Великомученицы Екатерины на акватории Городского пруда Екатеринбурга является крайне неудачным. По нашему мнению, следует искать другое место для возведения храма. Ошибка в этом вопросе может привести к негативным последствиям, которые в будущем исправить будет невозможно», — сказано в заключении.

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Руководитель екатеринбургского филиала Transparency International и о один из учредителей комитета Екатерина Петрова сегодня также заявила, что реальные причины отказа от идеи — не массовые протесты горожан: «Во-первых, результаты изысканий и исследований дна плюс заключение геофизиков показали, что это опасно для метро. Во-вторых, неадекватность фанатиков РПЦ, возбужденных на „Матильду“, с которыми могли бы столкнуться протестующие. Но основной причиной считают реальную невозможность строительства на пруду. Когда это подтвердилось экспертизами и заключениями, появился Куйвашев на белом коне и типа поставил точку».

Заключение о том, что площадка в акватории городского пруда архисложная для освоения и при строительстве на ней храма потребует гигантских затрат ресурсов — было устно сформулировано еще два года назад. В этом «URA.RU» признался заведующий лаборатории геодинамики УроРАН, кандидат геолого-минералогических наук Анатолий Юрков.

Юрков подтвердил, что при строительстве «могла нарушиться циркуляция подземной гидросферы». «Сейчас она стабилизирована и при этом порядка шести тысяч кубов откачивают насосы станции метро „Динамо“. Дополнительная водозащита идет за счет иловых отложений, да и линия разлома там проходит. Если же начать бурить сваи — мы пробиваем водоупор и по гладкой поверхности свай вода будет идти вниз сильнее. При перепаде давления будет продавливаться все глубже по капиллярам. Кроме того, ведь вся конструкция со сваями будет таким большим „ломом“, который будет колебать ветер из стороны в сторону — это только ускорит поступление воды. В какой-то момент этот поток может стать критическим, станция откачки на Динамо может не справиться и это будет иметь крайне нежелательные последствия», — пояснил ученый.

«Нужно понимать, что такое нарушение водного баланса для этого места и окружающего пространства, — пояснил также работавший над проектом гендиректор „Уралаэрогеодезии“ Дмитрий Уткин. — Когда строили метро, здесь откачали очень много воды и в результате нарушился внутренний водный баланс. Это ощутили на себе все дома на улицах Жданова и Мельковской — они просели, а общежитие там есть — так оно из-за просадки почвы дало трещину по всему дому на 7-8 мм. Стройка возможна, вопросы решаемые, но это, повторюсь, сложный и затяжной проект, настолько ювелирный, сопряженный с такими катастрофическими рисками и постоянным мониторингом».

На стрелке Динамо можно разработать источник питьевой воды — это может быть не так важно для туристов, зато однажды спасет горожан Фото: Анна Майорова © URA.RU

Юрков, к слову, признается, что перенос строительства храма на сушу воспринял крайне позитивно: «Я теперь могу спокойно ездить на метро. А как геофизик и геолог я понимаю, что Екатеринбург, все его горнорудное и горнозаводское прошлое сегодня представляется единственным оставшимся историческим объектом — это городской пруд, который использовали еще Татищев и де Геннин. Если его застраивать — то и Екатеринбург можно было бы переименовывать, поскольку от той изначальной истории здесь бы уже ничего не осталось».

Вместе с тем, по словам Уткина, даже несмотря на перенос будущего храма с воды на сушу — у всех инициаторов стройки осталась возможность заложить по себе добрую память. Изначально это могло стать «фишкой» при новом храме, а сейчас может стать просто подарком городу. Согласно все тем же геологическим исследованиям, именно на стрелке Динамо (точнее, под ней) располагается крупнейшее в городе месторождение питьевой воды второе такое же на полуострове Гамаюн, что на Верх-Исетском пруду.

«Весь проект стоит каких-то 20 млн рублей, а при этом городу будет обеспечен резервный источник питьевой воды в случае перебоев с уже используемыми ресурсами. Можно сделать инфильтрационный защитный водозабор и использовать месторождение, которое прямо у резиденции губернатора. Уверены, со всех точек зрения этот проект был бы интересен власти и людям», — уточнил Уткин.