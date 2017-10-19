21:23 19 октября 2017 0

Фестиваль молодежи в Сочи запомнился участникам спикерами высочайшего уровня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В выходные в Сочи завершается Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В нем приняли участие около 25 тысяч молодых людей из 186 государств мира — представители общественных организаций, преподаватели, политики. В первую очередь фестиваль ознаменовался обширной образовательной программой. Организаторам удалось пригласить на форум иностранных экспертов, чьи имена без преувеличения гремят на весь мир.

Одним из наиболее ярких стало выступление генерального директора Всемирного фонда дикой природы (WWF) Марко Ламбертини. Он сразу попросил поднять руки тех, кто слышал о WWF до того, как пришел на мероприятие. Неудивительно, но руки в зале подняли практически все. WWF — независимая международная природоохранная организация, которая работает более чем в 100 странах и объединяет около 5 миллионов сторонников.

Фестиваль молодежи стал уникальной возможностью встретиться с людьми, которых до этого все видели только на экранах телевизоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В своем выступлении Ламбертини коснулся ситуации в природе и изменениях, возникших от деятельности человека. «Несмотря на кризис, мы находимся в самом центре возможностей, сейчас мы можем увидеть начало глобальных изменений и указать на них», — заявил глава фонда. Он особо отметил, что WWF сегодня — не столько международная организация, сколько собрание организаций местного значения.

Отдельным пунктом следует выделить и выступление президента AIESEC Аймана Абделрахмана. AIESEC — это организация, полностью управляемая студентами и недавними выпускниками, главная цель которой — раскрытие и развитие лидерского и профессионального потенциала молодёжи для внесения позитивного вклада в общество через организацию и реализацию социально значимых проектов.

По словам лидера организации, сегодня роль НКО постоянно растет, к ним присоединяются все больше и больше молодых людей.

«Многие думают, что волонтерство — просто хорошая строчка в резюме. Но изменения, которые создаете именно вы, важнее резюме», — заявил Абделрахман.

При полном аншлаге прошло выступление на фестивале нобелевского лауреата астрофизика Джорджа Смута. Смут спрогнозировал интеграцию научных областей. Так, по его словам, на протяжении долгого времени «мы наблюдали такой тренд, когда различные области науки пересекаются, например, химия и физика начинают пересекаться, также биология и физика». В своем выступлении он назвал главный стимул для ученого-экспериментатора: «Это открытие, которого еще никто не делал, и второе — доказать, что какая-то великая теория не верна. Подтвердить какую-то великую теорию гораздо менее значимо».

Важным гостем фестиваля Сочи стал основатель фонда «Расцвет Африки», внук Нельсона Манделы — Ндаба Мандела. В своей речи он коснулся проблем лидерства, наиболее актуальной для молодых людей темы.

«Для лидера важно понимать, что он хочет донести до людей. Но даже важнее этого — страсть к обучению и страсть к жизни. Мы всегда стремимся сделать лучше то, что мы любим. Поэтому так важно любить то, чем ты занимаешься. Если быть кратким, то для лидерства нужны три вещи — страсть, наставник и желание развиваться», — сказал Мандела.

В фестивале приняли участие представители более 180 государств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как водится, на фестивале не обошлось и без романтики. Космонавты Сергей Крикалев, Александр Лазуткин и Олег Новицкий рассказали участникам фестиваля о своих буднях, о том, как принимая в гости иностранных коллег, делятся с ними свежими фруктами, а по выходным поют под гитару, вспоминая о доме и мечтая о дуновении ветра.

«Полет очень длительный, ограничен круг людей, с которыми ты общаешься. Хочется успешно закончить свою миссию, оказаться в кругу семьи, в кругу друзей, почувствовать дуновение ветра, сходить в нормальный душ. Но перед тобой стоят огромные задачи, и мечты отодвигаются на дальний план. Но ты знаешь дату спуска и немного на подсознании чувствуешь дуновение ветра, запах полыни», — сказал вернувшийся из второго полета на МКС в июне Новицкий, отвечая на вопрос участников фестиваля о мечтах космонавтов.

Сергей Крикалев, который установил рекорд Земли по пребыванию в космосе, признался: «Оказавшись далеко от дома, хочется вернуться домой. Оказавшись дома, ты хочешь оказаться где-то еще».

Особенно убедительной и эмоциональной участникам форума показалась встреча со знаменитым австралийским писателем и лектором Ником Вуйчичем. Он родился с тяжелейшей инвалидностью, однако именно он каждый день демонстрирует, насколько жизнь прекрасна.

Он рассказал, что постоянно путешествует, катается на серфе, у него замечательная семья. Своим примером Вуйчич в очередной раз дал понять, что здоровым людям просто должно быть стыдно, когда они переживают из-за пустяковых проблем.

«В эти дни мы увидели настоящих звезд, которые не словами, а реальными делами доказали, что мир можно менять. Так хочется быть на них похожими. Да-да, это не имена, а настоящие легенды», — признался «URA.RU» один из участников фестиваля в Сочи.