Ремонт привел к пожару: в Ангарске уже второй раз за три дня загорелась квартира

МЧС: в Ангарске произошел пожар из-за разгерметизации баллона с монтажной пеной
В Ангарске произошел второй за три дня пожар в многоэтажном доме
В Ангарске Иркутской области произошел взрыв в жилом доме. В МЧС по региону пояснили, что к возгоранию привело неосторожное обращение с газовым баллоном. Что известно о происшествии — в материале URA.RU. 

Обычной ремонт привел к пожару

В Ангарске произошел пожар из-за неосторожного обращения с баллоном монтажной пены. Инцидент случился 17 сентября в квартире на пятом этаже жилого дома в 7-м микрорайоне. По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Иркутской области, возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных. 

Как сообщили в ведомстве, причиной происшествия стала разгерметизация баллона с монтажной пеной, который использовал владелец квартиры во время ремонта. В результате происшествия мужчина получил травмы. «По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации аэрозольного баллона. Пострадавший получил травмы, ему оказана медицинская помощь», — прокомментировали в ГУ МЧС по Иркутской области.

Сейчас на месте происшествия работают 13 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Специалисты проводят осмотр помещения и выясняют обстоятельства случившегося. Уточняется площадь возгорания и степень повреждений в квартире. По факту происшествия ведется проверка.

За последние дни это второй подобный случай в Ангарске 

Это уже второй подобный случай в Ангарске за последнее время. На днях, 15 сентября, также сообщалось о взрыве в одной из местных многоэтажек. Тогда также были пострадавшие и значительный ущерб имуществу жителей. Однако тогда причиной послужил взрыв бытового газа.

Тогда пострадали два человека, которые проживали этажом выше, — мужчина 40 лет и 12-летняя девочка. Мужчина был госпитализирован с компрессионным переломом позвоночника, у ребенка диагностировано сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей лица. Также сообщалось об одном погибшем. 

