Профсоюзы Москвы поддержали планы увеличить отпуск россиянам

В Московской федерации профсоюзов считают, что нужно продлить отпуск до 35 дней
В Московской федерации профсоюзов считают, что нужно продлить отпуск до 35 дней

Московская федерация профсоюзов поддержала инициативу об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 календарных дней, считая ее актуальной на фоне роста продолжительности рабочего времени. Об этом сообщил зампредседателя федерации Сергей Чиннов.

«Нам важно, чтобы трудящиеся могли полноценно отдыхать и восстанавливать силы, а также проводить больше времени с семьей. Хочу отметить, подобная идея не нова. Уже пятый год мы наблюдаем тревожную тенденцию: люди стали работать больше, например, по 12 или даже 16 часов», — сказал Чиннов в разговоре с ТАСС. 

По его словам, дополнительные дни отпуска и сокращение рабочей недели помогут улучшить качество жизни и здоровье работников, что особенно важно в условиях современных нагрузок. Законопроект об увеличении отпуска готовится к внесению в Госдуму, точные сроки пока не уточняются.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что увеличение отпуска до 35 дней необходимо из-за возросшей стрессоемкости работы. По словам депутата, 28-дневный отпуск раньше рассчитывался в другое историческое время, когда и работа была иной.

