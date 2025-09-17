Профсоюзы Москвы поддержали планы увеличить отпуск россиянам

Московская федерация профсоюзов поддержала инициативу об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 календарных дней, считая ее актуальной на фоне роста продолжительности рабочего времени. Об этом сообщил зампредседателя федерации Сергей Чиннов.
«Нам важно, чтобы трудящиеся могли полноценно отдыхать и восстанавливать силы, а также проводить больше времени с семьей. Хочу отметить, подобная идея не нова. Уже пятый год мы наблюдаем тревожную тенденцию: люди стали работать больше, например, по 12 или даже 16 часов», — сказал Чиннов в разговоре с ТАСС.
По его словам, дополнительные дни отпуска и сокращение рабочей недели помогут улучшить качество жизни и здоровье работников, что особенно важно в условиях современных нагрузок. Законопроект об увеличении отпуска готовится к внесению в Госдуму, точные сроки пока не уточняются.
Ранее депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что увеличение отпуска до 35 дней необходимо из-за возросшей стрессоемкости работы. По словам депутата, 28-дневный отпуск раньше рассчитывался в другое историческое время, когда и работа была иной.
