Мэрия Екатеринбурга допустила СМИ к своим тайнам. Все рады

22:30 13 ноября 2017 0

Городские чиновники вновь пытаются продемонстрировать свою системность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга неожиданно меняет тактику работы со СМИ. Чиновники одной из самых закрытых административных структур 13 ноября провели первую неформальную встречу с главными редакторами. В ходе общения вице-мэр уральской столицы Сергей Тушин в режиме «off-record» рассказал о самых актуальных темах в повестке уральской столицы.

Встреча прошла в библиотечном центре на Антона Валека, 12. Формат мероприятия городские чиновники подсмотрели у областной власти. В администрации губернатора Свердловской области еженедельно проходят планерки с представителями СМИ, где сотрудники департамента информационной политики посвящают их в тонкости политической повестки на неделю.

Новое место встреч представителей СМИ и мэрии Екатеринбурга — рядом с «Белым домом»

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга «URA.RU» сообщили, что городские чиновники тоже намерены сделать встречи с редакторами регулярными. «Термин «планерка» тут неуместен, потому что планерки связаны с какими-то обязательствами. Это просто общение. Сергей Геннадьевич [Тушин] рассказывал, какие события ожидаются в городе в ближайшее время, отвечал на вопросы собравшихся», — пояснил пресс-секретарь Анатолий Карманов. Он уточнил, что на первую встречу пришли представители около 10 свердловских СМИ. Среди них — «Федералпресс», «Уралинформбюро, Город-FM, Znak.com, JustMedia, «АТН», «41-канал», «Вести-Урал».

По словам представителя горадминистрации, встреча проходила «не под запись». По официальной версии, обсуждали празднование 230-летия Екатеринбургской гордумы, установку в уральской столице «Масок скорби» Эрнста Неизвестного и еще ряд нейтральных тем.

Однако, как уверяют присутствующие, Сергей Тушин откровенно прокомментировал и ряд щепетильных вопросов, от которых сотрудники мэрия до этого уходили.

Так, вице-мэр намекнул, что к 300-летию Екатеринбурга, в городе могут переименовать достаточно большое число улиц, которые носят имена революционеров с неоднозначной репутацией.

«Было сказано, что некоторых иностранных инвесторов пугает улица Сакко и Ванцетти, потому что эти два исторические персонажа считаются международными террористами», — рассказал «URA.RU» один из участников совещания.

На совещании обсуждалась «трехглавая» система: сити-менеджер, мэр и председатель Думы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Затронули и еще более острую тему, касающуюся ликвидации должности главы города-председателя думы. «Есть мнение, что будет отдельно председатель думы, отдельно — глава. Выборы будут проходить на конкурсной основе, но конкурсной комиссии не будет. Выбирать мэра сразу будет гордума», — поделился с агентством один из участников собрания. Связаться с Сергеем Тушиным «URA.RU» не удалось, он оказался недоступен для звонка.

Руководитель уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин считает, что подобный формат общения со СМИ знаменует в жизни городской администрации новый тренд. «Этого требует время. Мы видели, как горадминистрация из-за своей закрытости обожглась на транспортной реформе. Если администрация идет на контакт, значит чиновники настроены на конструктивный диалог. Это должно стать постоянным трендом», — говорит политолог.

Это не первая попытка мэрии выстроить отношения со СМИ: несколько лет назад заместители главы администрации на регулярной основе встречались с журналистами в кафе клубного дома «Тихвин». Тогда через открытость городские власти пытались продемонстрировать свою системность для нового руководства Свердловской области. Встречи были калорийно насыщенными, но информационно неоднозначными. И вскоре прекратились.