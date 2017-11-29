Уральское предприятие ввело стандарты жестче европейских

13:03 29 ноября 2017 0

Предприятие заключило договор с итальянцами Фото: Алексей Колчин

Отраслевые стандарты продукции — история, для производителей болезненная. Существующие параметры то обгоняют рынок и делают нереальной работу заводов, то, наоборот, жестко устаревают и тогда на рынок выходят товары, сделанные «в гараже». Вот и в случае с керамической плиткой ситуация примерно как 25 лет назад — в отрасли до сих пор действуют стандарты, установленные еще в 90-е. Сейчас российское правительство пытается изменить параметры товаров. Те производители, кто не справится, закроются: конкуренция в «плиточной» отрасли сегодня очень велика. Но многим предприятиям это уже не требуется: например, на свердловском заводе «Уралкерамика» показатели выпускаемой продукции уже сейчас выше, чем у европейцев.

Минпромторг России в ближайшее время займется пересмотром отраслевых стандартов по производству керамической плитки: сегодня действуют ГОСТы, написанные еще в 90-е годы прошлого века. «Что считалось нормой, теперь может перейти в разряд некондиции», — отмечает директор Ассоциации производителей керамических материалов (АПКМ) Альберт Попов.

100+ Forum Russia принес Екатеринбургу новое производство Фото: Алексей Колчин

«В частности, в европейских странах установлены более жесткие требования к предельно допустимым отклонениям в размерах выпускаемой плитки, износостойкости, прочности и многим другим показателям. Отсюда и более качественная продукция, поступающая на российский рынок из Европы», — говорит Попов. По его данным, по устаревшим стандартам действуют сегодня не все, но многие предприятия российского рынка.

Отметим, что сейчас производство плитки переживает не лучшие времена. Хотя ее стали делать больше: в январе — сентябре 2017 года показатель вырос по отношению к аналогичному периоду 2016 года на 8,4% и составил около 122 млн кв. метров. При этом по сравнению с августом 2017 года объем производства керамической плитки в натуральном выражении в сентябре 2017 года — уменьшился на 5,4%. В частности, производство напольной плитки снизилось на 5,6%, плитки для внутренней облицовки стен — на 4,6%. На Урале действует несколько производителей керамической плитки, но лидером является компания «Уралкерамика». Тут пояснили, почему не боятся прихода новых отраслевых стандартов.

«У нас действуют свои стандарты по геометрии, износостойкости, прочности и другим показателям, которые жестче не только ГОСТов, но и стандартов EN, то есть европейских норм», — говорит руководитель службы качества «Уралкерамики» Ирина Плотникова.

Плитка будет улучшенного качества Фото: Алексей Колчин

Например, в сегменте облицовочной плитки максимальное отклонение от прямоугольности относительно соответствующих производственных размеров по ГОСТу должно составлять не более 1 мм, по стандарту EN — ±0,5%, а по ТУ «Уралкерамики» — не более 0,3%. Допустимое отклонение средней толщины плитки от производственного размера по ГОСТУ должно быть ±8%, по стандарту EN — ± 10%, а по ТУ «Уралкерамики» — ±4%. И это только отдельные примеры, стандарты по другим показателям у «Уралкерамики» тоже достаточно жесткие.

Сейчас плитку выпускают на итальянском оборудовании и готовятся к расширению производства: в Екатеринбург уже доставлено инновационное оборудование для производства керамогранита. Его смонтируют и запустят в первом квартале 2018 года. Ожидается, что с вводом новой линии объемы производства на «Уралкерамике» вырастут на 20%. Первая изготовленная на ней продукция появится на полках магазинов уже к лету будущего года.

Новое оборудование позволит предприятию расширить ассортимент рельефной продукции, которая сегодня особенно востребована на рынке. Кроме того, благодаря инновационным технологиям себестоимость керамогранита снизится, а значит, продукция, сделанная по итальянским технологиям, будет продаваться по доступным ценам.