Российские депутаты посоветовали Голодец не спешить с выводами о Перми

21:04 30 ноября 2017 0

Ольга Голодец заявила, что Пермский край не заботится о демографии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер Ольга Голодец обвинила Пермский край в отсутствии поддержки материнства и детства. К такому выводу она пришла из-за того, что регион не заложил пособие на третьего ребенка в бюджет. «Не все регионы ещё готовы к реализации вопросов по поддержке семьи. Есть регионы, которые до сих пор не ставят себе приоритеты в области поддержки материнства и детства», — заявила Голодец на заседании Совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей, на котором в том числе присутствовал и Владимир Путин.

Эксперты считают, что демографическая ситуация в Перми лучше, чем в среднем по России Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Такое обвинение звучит несправедливо, отмечают эксперты. Депутат Госдумы от Пермского края и заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко предлагает взглянуть на цифры. «Коэффициент рождаемости в Пермском крае превышает среднее значение по России. В 2016 году показатель по региону был — 1, 98, а по России — 1,8. Тенденция повышения рождаемости у нас сохраняется последние 5 лет. Можно говорить что угодно, но статистику сложно обмануть», — рассказал Сапко «URA.RU».

Он отметил, что Пермский край выделяется на фоне России и своими многодетными семьями. За год доля родившихся детей, которые стали третьими в семье, выросла с 18,3 до 19,9%. Доля многодетных семей в регионе в 1,5 раза выше, чем в среднем по России.

Пермский край стал первым регионом страны, который начал выделять деньги при рождении первого ребенка, отмечает депутат пермского заксобрания Валерий Трапезников. Выплата составляет 60 тысяч рублей. «На первого ребенка решиться сложней всего, поэтому решили поддержать именно эту меру. А уж дальше пойдет и второй, и третий», — поделился Трапезников в разговоре с «URA.RU».

В этом плане регион полностью соответствует федеральному тренду, который несколько дней назад обозначил Владимир Путин, заявив о необходимости поддержки при рождении первого ребенка, считают депутаты. «В регионе заметен спад рождаемости первенцев, виной которому демографическая яма 90х годов. В этих условиях региональная власть приняла правильный и взвешенный бюджет с упором на поддержку в рождении именно первого ребенка», — рассказал Сапко.

Пермским властям пришлось срочно переверстывать бюджет, после того, как стало известно, что федеральные дотации сократятся вдвое Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Два месяца назад региональные власти поставили в непростую ситуацию, когда внезапно стало известно, что федеральные дотации урезаются в два раза, говорит член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов. «Об этом стало известно уже в октябре, когда до начала следующего финансового года оставалось меньше месяца, а проекты местных бюджетов уже были сверстаны и сбалансированы», — заявил Климов «URA.RU». По мнению местных властей, сумма урезанных дотаций как раз была сопоставима с объемом средств, необходимых на выплату пособий за третьего ребенка, речь идет примерно о 2 млрд. рублей.

«Нельзя судить о всей демографической политике региона по отдельно взятой позиции регионального бюджета, особенно когда региональная власть вынуждена делать выбор за счет того из какой тощей статьи бюджета нужно поддержать другую тощую статью бюджета. Мне кажется, в такой ситуации стоит поменьше навешивать ярлыков и провозглашать поменьше лозунгов», — говорил Климов.

Сенатор предложил судить о действиях властей по результатам, тем более, что демографическая ситуация в регионах разная, и для ее улучшения требуются разные меры поддержки.

«В Советское время из Москвы диктовали сколько коровников должно быть в каждой деревне, сколько там должно быть коров и сколько бросать зерна. По конституции, у нас федеративное государство и предполагается, что каждый регион ответственно подходит к развитию территории.

И я бы советовал не делать скоропалительных выводов. Региональные депутаты, которые голосуют за местный бюджет не хуже осведомлены в ситуации, чем некий чиновник в Москве, который вспоминает про них лишь когда какие-то конспекты листает», — считает Климов.

Отметим, что проект бюджета Пермского края предполагает, что около 75% средств пойдет на социальную сферу.