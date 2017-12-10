{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
10 декабря 2017
14:17  10 декабря 2017 0

Почему Интернет захватили истерики школьников. Что значат эти ВИДЕО?

Как система образования ломает современных учеников и что делать родителям
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
«Сижу, башкой своей ломаю эти знания, сижу, пишу руками!», — сигнализирует о проблеме школьник в известном роликеФото: Анна Майорова © URA.RU

Видео с учеником начальных классов, который со слезами на глазах жалуется на тяжелую жизнь российского школьника буквально взорвала российский интернет. «Сижу, башкой своей ломаю эти знания, сижу, пишу руками!», — стонет ученик. Он говорит, что после школы он до вечера делает домашнее задание. Оператор — судя по всему это кто-то из родителей — не разделяет трагедии мальчика и посмеивается по ту сторону экрана.

Оригинал видео в Instagram, и его перезаливы на Youtube и в социальных сетях в совокупности набрали миллионы просмотров, про это видео написали десятки СМИ.

Это не первое видео, в котором родители снимают тяжелую школьную долю своих детей. В другом популярном ролике ребенок плачет и жалуется на то, что он не может выучить стих «Лукоморье» и говорит, что «такое нельзя задавать первокласснику».

Иногда, когда у детей не получается выучить стих вместо плача они начинают разражаться нецензурной бранью. «Такое, б****, трудное задает. З****ла эта училка на**й», — разражается в другом видео мальчик, которому на вид нет и 10 лет.

Начало учебного года в гимназии №212 "Екатеринбург-Париж". Екатеринбург, школьница, школьная форма, первое сентября, день знаний, школа, школьники, дети, бантики
Психологи считают, что нормативы для школьников не успевают за изменениями поколений
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дети, которые сегодня в Интернет попадают раньше, чем в школу привыкли получать знание иначе, объясняет психолог и педагог Владимир Шахиджанян. «Есть один факт: современные дети, заканчивая среднюю школу, плохо читают вслух или про себя. Нынче дети приучаются схватывать слово приблизительно: они читают лишь начало и конец, не прочитывая все целиком. Я думаю здесь сказался Интернет. Обратите внимание на взрослых, они читают иначе: медленнее, проговаривая все буквы, у них шевелится язык», — подметил Шахиджанян в беседе с «URA.RU».

О том, что популярная сегодня идея единых стандартов и единых учебников полностью противоречит современным трендам в образовании, говорит и уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. «Должно быть общее ядро образования, а остальное — должно варьироваться в зависимости от региона, интересов детей и учителя. Если все дети читают Гарри Поттера, то это, конечно, можно игнорировать, но лучше с помощью тех коллизий, что есть в этих книгах, поговорить о дружбе, предательстве, смелости и чем хотите. А не придумывать свои примеры, которые на детей сегодня никак не влияют», — рассказал Бунимович «URA.RU».

По словам омбудсмена, когда в современных реалиях дети читают о том, что Пьер Безухов распечатал письмо, они представляют себе, что он распечатал его на принтере.

Современным детям действительно трудно учить стихи, заметил учитель русского языка и литературы, «учитель года — 2006» Марат Алимов. «Дети изменились, а классические стихи остались прежними. Уровень восприятия произведений снизился, и фрагменты в виде стихов им малопонятны. Когда стихи малопонятны, то и образное мышление не работает. Детям трудно учить стихи, потому что они в них не видят смысла», — рассказал Алимов «URA.RU».

Персональный голосовой помощник «Алиса» от «Яндекс». Екатеринбург, мобильное приложение, персональный помощник, голосовой помощник, алиса, яндекс, yandex, alice, смартфон, поисковая ситема, интернет
Клиповое мышление мешает школьникам получать знания
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Помимо этого, манера образования стала более жесткой, замечает президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный. «Дети теперь обязаны в обязательном порядке сдавать целый ряд нормативов по письму, скорости чтения и так далее», — рассказал Северный «URA.RU».

Бунимович считает, что родителям не стоит с иронией относиться к жалобам своих детей. «Они должны понимать, что детские проблемы и драмы, не менее серьезны, чем взрослые. Когда ребенок попадает в свой детский коллектив и у него что-то не получается, он переживает не меньше, чем взрослый в семейной жизни или на работе», — говорит омбудсмен.

Высмеивать ребенка в такой ситуации просто стыдно, говорит Шахиджанян. «Разве взрослым хотелось бы, чтобы их кто-то высмеивал? Необходимо успокаивать и показывать, что ребенок живет не ради отметки, и родители его все равно будут любить. И вообще одно из энциклопедических правил гласит: не воспитывайте детей, воспитывайте себя, дети все равно вырастут похожими на вас», — говорит психолог.

«Новые средства информации требуют от нас новой этики, которая до сих пор еще не выработана, — Бунимович останавливается на аспекте съемке детских истерик. — Интернет и соцсети ставят новые вопросы о том, что можно, а что нельзя, и на эти вопросы пока не могут ответить ни дети, ни взрослые», — говорит омбудсмен. Он отмечает, что не только дети, но и взрослые могут вести себя в интернете некорректно, к тому же большинство скандальных и истеричных высказываний в Интернете делают именно совершеннолетние люди.

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров