Почему Интернет захватили истерики школьников. Что значат эти ВИДЕО?

14:17 10 декабря 2017 0

«Сижу, башкой своей ломаю эти знания, сижу, пишу руками!», — сигнализирует о проблеме школьник в известном ролике Фото: Анна Майорова © URA.RU

Видео с учеником начальных классов, который со слезами на глазах жалуется на тяжелую жизнь российского школьника буквально взорвала российский интернет. «Сижу, башкой своей ломаю эти знания, сижу, пишу руками!», — стонет ученик. Он говорит, что после школы он до вечера делает домашнее задание. Оператор — судя по всему это кто-то из родителей — не разделяет трагедии мальчика и посмеивается по ту сторону экрана.

Оригинал видео в Instagram, и его перезаливы на Youtube и в социальных сетях в совокупности набрали миллионы просмотров, про это видео написали десятки СМИ.

Это не первое видео, в котором родители снимают тяжелую школьную долю своих детей. В другом популярном ролике ребенок плачет и жалуется на то, что он не может выучить стих «Лукоморье» и говорит, что «такое нельзя задавать первокласснику».

Иногда, когда у детей не получается выучить стих вместо плача они начинают разражаться нецензурной бранью. «Такое, б****, трудное задает. З****ла эта училка на**й», — разражается в другом видео мальчик, которому на вид нет и 10 лет.

Психологи считают, что нормативы для школьников не успевают за изменениями поколений Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дети, которые сегодня в Интернет попадают раньше, чем в школу привыкли получать знание иначе, объясняет психолог и педагог Владимир Шахиджанян. «Есть один факт: современные дети, заканчивая среднюю школу, плохо читают вслух или про себя. Нынче дети приучаются схватывать слово приблизительно: они читают лишь начало и конец, не прочитывая все целиком. Я думаю здесь сказался Интернет. Обратите внимание на взрослых, они читают иначе: медленнее, проговаривая все буквы, у них шевелится язык», — подметил Шахиджанян в беседе с «URA.RU».

О том, что популярная сегодня идея единых стандартов и единых учебников полностью противоречит современным трендам в образовании, говорит и уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. «Должно быть общее ядро образования, а остальное — должно варьироваться в зависимости от региона, интересов детей и учителя. Если все дети читают Гарри Поттера, то это, конечно, можно игнорировать, но лучше с помощью тех коллизий, что есть в этих книгах, поговорить о дружбе, предательстве, смелости и чем хотите. А не придумывать свои примеры, которые на детей сегодня никак не влияют», — рассказал Бунимович «URA.RU».

По словам омбудсмена, когда в современных реалиях дети читают о том, что Пьер Безухов распечатал письмо, они представляют себе, что он распечатал его на принтере.

Современным детям действительно трудно учить стихи, заметил учитель русского языка и литературы, «учитель года — 2006» Марат Алимов. «Дети изменились, а классические стихи остались прежними. Уровень восприятия произведений снизился, и фрагменты в виде стихов им малопонятны. Когда стихи малопонятны, то и образное мышление не работает. Детям трудно учить стихи, потому что они в них не видят смысла», — рассказал Алимов «URA.RU».

Клиповое мышление мешает школьникам получать знания Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Помимо этого, манера образования стала более жесткой, замечает президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный. «Дети теперь обязаны в обязательном порядке сдавать целый ряд нормативов по письму, скорости чтения и так далее», — рассказал Северный «URA.RU».

Бунимович считает, что родителям не стоит с иронией относиться к жалобам своих детей. «Они должны понимать, что детские проблемы и драмы, не менее серьезны, чем взрослые. Когда ребенок попадает в свой детский коллектив и у него что-то не получается, он переживает не меньше, чем взрослый в семейной жизни или на работе», — говорит омбудсмен.

Высмеивать ребенка в такой ситуации просто стыдно, говорит Шахиджанян. «Разве взрослым хотелось бы, чтобы их кто-то высмеивал? Необходимо успокаивать и показывать, что ребенок живет не ради отметки, и родители его все равно будут любить. И вообще одно из энциклопедических правил гласит: не воспитывайте детей, воспитывайте себя, дети все равно вырастут похожими на вас», — говорит психолог.

«Новые средства информации требуют от нас новой этики, которая до сих пор еще не выработана, — Бунимович останавливается на аспекте съемке детских истерик. — Интернет и соцсети ставят новые вопросы о том, что можно, а что нельзя, и на эти вопросы пока не могут ответить ни дети, ни взрослые», — говорит омбудсмен. Он отмечает, что не только дети, но и взрослые могут вести себя в интернете некорректно, к тому же большинство скандальных и истеричных высказываний в Интернете делают именно совершеннолетние люди.